Медведев: Заявление МИД РФ по Тимошенко отражает позицию России

{1-} Президент России Дмитрий Медведев высказался в поддержку заявления МИД России в отношении суда над экс-премьером Юлией Тимошенко, сообщает Украинская правда со ссылкой на Интерфакс-Украина.

«Эта позиция всего российского руководства», - сказал Медведев в беседе с журналистами «кремлевского пула» в Сочи.

«Мы же понимаем, каким образом судят Тимошенко и за что. Ее судят за договоренности с Россией, а не за прежние грехи», - подчеркнул он.

Как известно, в день ареста Тимошенко, 5 августа, МИД России призвал Украину обеспечить беспристрастный суд над экс-премьером Юлией Тимошенко, подтвердив, что соглашения по газу в 2009 году были подписаны на основе необходимых указаний президентов РФ и Украины.

