Янукович: Реформы рассчитаны не на временный эффект

{1-} Начатые в Украине реформы рассчитаны не на временный эффект, они имеют целью глубокую модернизацию нашего государства, заявил Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с кандидатами на должности глав районных государственных администраций. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Все, что мы сейчас начали делать в нашем государстве, так или иначе связано с нашим будущим. И если мы не будем модернизировать все сферы нашей жизни, модернизировать нашу страну – за нас никто этого не сделает», – подчеркнул глава государства.

Янукович отметил, что реформирование страны требует профессионализма, системного подхода, и это не может произойти мгновенно. «Здесь быстрого положительного результата не бывает – как правило, реформы начинают «работать» спустя некоторое время», – считает он.

В то же время Янукович отметил, что уже проводится административная реформа на центральном уровне, на очереди реформа местной власти, продолжается осуществление регуляторной реформы, которая значительно упрощает условия ведения предпринимательской деятельности.

«Впереди такие довольно болезненные реформы, как пенсионная, земельная, реформа здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства. Все эти реформы требуют времени и осторожного, взвешенного подхода», – подчеркнул Президент, обращаясь к присутствующим.

Янукович подчеркнул, что все реформы – а до конца года они охватят 21 направление жизнедеятельности нашего государства – тесно связаны между собой, следовательно «большинство из них будет работать, если мы подойдем к ним системно и комплексно».