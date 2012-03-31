В Киеве прошла акция против убийства бездомных животных. Фоторепортаж

В субботу, 31 марта, в Украине и многих других странах прошли марши в защиту бездомных животных «Fair Play» («Честная Игра»). Участники акции протестуют против истребления бродячих собак в Украине в связи с Евро-2012. Проблему бездомных животных нужно решать путем их стерилизации и содержания в приютах, убеждены организаторы марша.

В столице Украины в акции приняло участие несколько сотен человек. Люди держали в руках плакаты, призывающие к гуманному отношению к братьям меньшим, многие привели своих домашних любимцев, которых в свое время подобрали на улице.

Активисты требовали в частности ратифицировать Европейскую конвенцию защиты домашних животных и принять законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О защите животных от жестокого обращения».

Митинги в защиту бездомных животных прошли в этот день также в Донецке и Львове.

Протестовали и защитники бездомных животных в России, Беларуси, Казахстане и многих европейских странах.