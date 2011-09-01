Один из сыновей Каддафи готов сдаться

Сын Муамара Каддафи Саади призвал повстанцев к переговорам, чтобы прекратить кровопролитие, сообщает Газета.ru.

Саади заявил, что говорит от имени своего отца. По его словам, множество городов еще находятся под контролем сторонников Каддафи, однако он готов передать власть повстанцам.

Также он сказал, что Муамар Каддафи будет добиваться места в новом правительстве.

Саади сказал, что сам готов сдаться, если это поможет установлению мира.

По словам Саади, он официально уполномочен вести переговоры с повстанцами.

Другой сын Каддафи Саиф аль-Ислам выступил на арабском телевидении с призывом продолжать борьбу. По его словам, в городе Сирте находится более 20 тысяч вооруженных молодых людей.

«Скоро мы придем и освободим Триполи», – сказал Саиф аль-Ислам.