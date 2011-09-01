Кабмин планирует ликвидировать должность Михаила Бродского

Кабинет Министров Украины собирается создать государственную службу по вопросам регуляторной политики и развитию предпринимательства.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на источник в правительстве, соответствующий приказ Президента одобрен на заседании правительства.

Госслужба будет выполнять фактически те же функции, которые ранее выполнял Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. При этом, в случае создания госслужбы по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, должность уполномоченного по вопросам дерегуляции хозяйственной деятельности, которую сегодня занимает Михаил Бродский, будет упразднена.

Напомним, распоряжением от 14 февраля 2011 года Кабинет Министров Украины назначил Бродского правительственным уполномоченным по вопросам дерегуляции хозяйственной деятельности. До назначения он возглавлял Госкомпредпринимательства, который был ликвидирован указом Президента от 9 декабря 2010 года в рамках оптимизации системы центральных органов исполнительной власти.

Как ранее писал Главред, 30 августа глава Администрации Президента Сергей Левочкин сообщил о планах Президента провести серьезные структурные изменения в органах государственной власти всех уровней.