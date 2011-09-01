Ливия: сторонники Каддафи ведут переговоры с силами ПНС

Сторонники Каддафи ведут активные переговоры с силами Переходного национального совета Ливии.

В частности, человек, назвавшийся сыном лидера ливийской Джамахирии Муамара Каддафи Саади, заявил в аудиоинтервью телеканалу «Аль-Арабия», что готов добровольно сдаться повстанцам, если это поможет остановить кровопролитие в Ливии.

По словам Саади Каддафи, в среду он по поручению своего отца разговаривал по телефону с командующим силами повстанцев в Триполи Абдельхакимом Бельхаджем.



«Мы говорили о переговорах, основанных на прекращении кровопролития... Мы признаём, что они (Национальный переходный совет) представляют легальную сторону, но мы тоже правительство и тоже легальная сторона переговоров», - заявил Саади.



Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на телеканал «Ар-Рай», немногим позже с аудиообращением к жителям Триполи выступил другой сын полковника Каддафи - Саиф аль-Ислам. Он заявил, что находится в пригородах ливийской столицы, которая скоро будет «освобождена» от повстанцев. Он также призвал оказывать мятежникам сопротивление до последней капли крови.



«Мы умрём на нашей земле... Никто не сдастся», - сказал Саиф аль-Ислам Каддафи.



Сын лидера ливийской Джамахирии также отметил, что его отец чувствует себя хорошо и находится в безопасности.

Лидер ПНС Абдельхаким Бельхадж обещает Саади «достойное обращение» со стороны повстанцев, если он сдастся.

«Я обращаюсь к нему (Саади. – Ред,) лично... Он позвонил и выразил намерение перейти на сторону повстанцев... Мы сказали Саади, что гарантируем ему достойное обращение с соблюдением прав человека, законных прав любого гражданина Ливии», – цитирует Рейтер слова Бельхаджа.

Однако, по информации американского телеканала CNN, Саади Каддафи любые планы перехода на сторону ПНС отрицает.

Как ранее писал Главред, в середине февраля в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 42 лет Муамара Каддафи, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками.

СБ ООН 17 марта принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией. Операция в Ливии коалиционных сил началась 19 марта. Руководство кампанией в Ливии 31 марта полностью перешло к представителям командования НАТО. Мандат на операцию истекал 27 июня, но 1 июня НАТО продлила операцию на 90 дней – до конца сентября.

В Бенгази на востоке Ливии повстанцы 27 февраля сформировали переходный Национальный совет. В его состав вошли около 30 представителей ливийской оппозиции из разных районов востока страны – как военных, так и гражданских лиц. Во главе Совета встал Абдель Джалиль – бывший секретарь высшего народного комитета (министр) юстиции Ливии, который покинул правительство в Триполи 26 февраля. Ряд западных стран признали ПНС в качестве легитимного органа власти в Ливии.

По материалам РИА Новости и иностранных СМИ