Политтехнологи приступили к работе: удивляйтесь, господа!

Партия регионов

Принято жесткое решение следовать заданным Президентом курсом на обновление и модернизацию. Под лозунгом кардинального освежения лиц, представляющих партию в парламенте, постановили отправить всех без исключения действующих депутатов добывать мандаты в мажоритарных округах. Чтобы «региональные» борцы сражались в полную силу, уже в ближайшее время Конституционный Суд простимулирует их запретом на двойное баллотирование.

В партийный список будут набирать на конкурсной основе. Требования к претендентам разместят на сайте Партии регионов. Главными критериями отбора станут: наличие у кандидата недонецкой прописки (все лучшие «мозги» этого региона уже призваны во власть); свободное владение английским языком (для экономии бюджетных средств на переводчиках при работе депутатов в зарубежных округах); среднестатистический уровень доходов (чтобы снизить среднюю финансовую температуру во фракционной палате, неприлично превышающую цифру с шестью нулями); наличие свидетельства об окончании курсов ораторского мастерства и рукопашного боя (депутаты нового поколения обязаны быть универсальными).

Дополнительным преимуществом кандидата станет партбилет какой-либо оппозиционной силы, от которого в случае победы в конкурсе нужно будет публично отказаться, обосновав свой шаг стремлением помочь сильной партии провести реформы в стране. При этом 10% мест в списке будут предоставляться претендентам на платной основе. Соответствующие расценки обнародуют на сайте главы государства с припиской «Все вырученные средства направлю на реализацию социальных инициатив. Президент Украины».

«Батькивщина» и «Фронт змин»

После вливания «фронтовиков» в предвыборный список «сердечной» партии ее переименуют во Фронт освобождения Тимошенко. Главным полем битвы станет территория Качановской колонии и подступы к ней. График официальных визитов к узнице рядовых бойцов и зарубежных лидеров распишут по часам с последующим обнародованием полученных от нее вводных. В связи с отсутствием у Юлии Тимошенко возможности лично агитировать за своих воинов, копии письменных характеристик, собственноручно выданных ею каждому кандидату, будут расклеиваться в качестве агитматериалов в публичных местах. Чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что пребывающий за решеткой лидер жестко держит руку на партийном пульсе.

По мнению политтехнологов, главной задачей на мажоритарном направлении станет четкое обозначение для избирателей истинно оппозиционного кандидата. Для этого каждому из них планируют выдать сертификат качества, защищенный голограммой и завизированный подписями Турчинова и Яценюка. Параллельно проведут мощную кампанию с призывом к согражданам поддержать отечественную оппозицию, разъясняя опасности выбора несертифицированных кандидатов.

КПУ

Коммунисты начнут с объявления о выходе фракции из парламентского большинства и отзовут голоса своих депутатов за все принятые совместно с провластными силами законы, начиная с марта 2010 года. Дальше по плану - серьезная работа над внешним видом и имиджем всех видных представителей КПУ. Финансовому отделу партии уже поручили провести оптовые закупки костюмов от отечественных дизайнеров и автомобилей украинского производства. Решением политбюро всех кандидатов в депутаты обяжут сдать дорогие украшения и аксессуары на временное хранение в партийный сейф. Утратившим спортивную форму выдадут абонементы в фитнес-клубы для приведения внешности в соответствие с представлениями избирателей о верных ленинцах, изможденных непримиримой борьбой с олигархами за права трудящихся.

Свой уменьшающийся по естественным причинам ядерный электорат коммунисты будут пополнять за счет активной работы с идеологически слабо подкованной молодежью. Особо продвинутые партийцы, надев вышиванки, отправятся убеждать поколение 90-х в том, что КПУ всегда была в оппозиции, и теперь, наконец, пришло время дать ей возможность порулить.

«УДАР»

Политтехнологи Виталия Кличко намерены сделать основной акцент на представлении будущим избирателям партийной команды, в отсутствии которой боксера не упрекает только ленивый. Чтобы в сжатые сроки достичь максимального эффекта узнаваемости внезапно объявившихся соратников Кличко, принято решение об участии «ударников» во главе с лидером в одном из телевизионных шоу. В связи с отсутствием гипнотических способностей и вокальных данных у большинства членов команды выбор остановили на «Пекельной кухне». Вид сильных мужчин в фартуках у кухонной плиты наверняка покорит сердца тысяч представительниц прекрасного пола с первого же эфира. К тому же, известный своей строгостью шеф-повар Арам Мнацаканов, скорее всего, не рискнет выгнать Виталия Кличко из программы слишком быстро. Как минимум десять телераундов у плиты боксеру придется продержаться.

Согласие лучших киевских рестораторов на проведение мастер-классов для «ударников», претендующих на первые позиции в партийном списке, уже получено. Осталось согласовать график кулинарных тренингов с напряженным расписанием партийного босса, разрывающегося между встречами с зарубежными лидерами и спортивными тренировками.

ВО «Свобода»

В штабе «Свободы» решили сыграть на неприязни к спецслужбам, которую украинцы испытывают еще с советских времен. Соратники Тягныбока, да и он сам уже несколько месяцев муссируют тему тотальной слежки представителей правоохранительных органов за лидером и запугивания причастных к партии бизнесменов. Пинкертоны от «Свободы», недавно разоблачившие спецоперацию власти под кодовым названием «Спутник», вскоре сообщат о подготовке действующим режимом еще более коварной акции «Ракета», разрабатываемой для похищения Олега Тягныбока. Поскольку иного варианта не пустить этого крайне опасного оппозиционера в парламент у власти просто нет. К тому же, похитить его не составит особого труда – он активно колесит по западным регионам без охраны и частенько ночует в одолженном у соратников автомобиле.

Варианты дальнейшего развития событий пока еще в стадии обсуждения. Наиболее радикально настроенные штабисты требуют от лидера согласиться на роль жертвы и быть чудесным образом спасенным после того, как тысячи людей придут с его портретами на Банковую. Другие склоняются к героическому варианту - Тягныбок отчаянно сражается с напавшими на него спецназовцами и обращает их в бегство. Неравную борьбу заснимет на мобильный телефон случайно оказавшийся рядом школьник и разместит в Интернете.

А мы – посмотрим…

С 1 апреля!

фото: caricatura.ru