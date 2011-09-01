Семья Ющенко съезжает с госдачи в Конча-Заспе

Третий президент Украины Виктор Ющенко вместе с семьей переезжает из государственной дачи в Конча-Заспе в новый дом, рассказала его супруга Катерина Ющенко в интервью «Сніданку с 1 +1», сообщает ТСН.

«Мы сейчас переезжаем в новый дом, и там очень много работы. Я, разумеется, оставляю мужу все, что касается технических вопросов, подворья А все по дизайну, по кухне, это я пытаюсь сама решить», – призналась Екатерина.

По ее словам, они переезжают «немножко с опозданием».

«По некоторым причинам, включая пожар и другие причины, немножко опоздали, но не можем дождаться, когда переедем в свой дом», – рассказала Екатерина Ющенко.

Напомним, после того, как Ющенко покинул пост президента в 2010 году он остался жить на государственной даче в Конча-Заспе. Как заявляла тогда его пресс-секретарь Ирина Ванникова, он будет жить там до тех пор, пока его собственный дом в Новых Безрадичах «проходит необходимую реконструкцию».

Весной 2010 года в доме Ющенко в Новых Безрадичах произошел пожар – загорелась часть кровли. По словам пожарных, инцидент произошел по неосторожности рабочих, которые делали в доме ремонт.