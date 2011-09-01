Президент поздравил украинцев с Днем знаний

Президент Украины Виктор Янукович поздравил учеников и педагогов с Днем знаний.

Текст поздравления размещен на официальном сайте главы государства.

«Дорогие друзья!

Искренне поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года.

Первое сентября – всегда торжественный и волнующий момент для каждого из нас, ведь именно с него начинается неизведанный, интересный и одновременно путь к познанию и самостоятельной жизни.

Этот день является особенным и, бесспорно, определяющим для первоклашек, которые, держась за руки родителей, впервые ступят на порог школы. Не менее важным он также будет для одиннадцатиклассников, которым предстоит выбирать профессиональную стезю, для выпускников средних специальных и высших учебных заведений, которые будут воплощать полученные знания в выбранной профессии.

Уверен, зерна науки взойдут в ваших юных душах урожаем мудрости. Пусть удивительный мир новых знаний, незабываемые минуты общения с учителями и друзьями станут самыми яркими мгновениями школьной жизни. Добивайтесь высоких результатов в учебе, будьте активными и успешными.

Спасибо и вам, многоуважаемые педагоги, за тепло ваших сердец, самоотверженный кропотливый труд. Потому что именно вы способствуете формированию новых личностей, от которых зависит будущее нашего государства.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и неисчерпаемого вдохновения