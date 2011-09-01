В Париже сегодня обсудят будущее Ливии

Официальные представители 60 стран мира встретятся сегодня в Париже, чтобы обсудить будущее Ливии. «Контактная группа», вероятно, обсудит размораживания многомиллиардных ливийских средств, находящихся за рубежом.

Ожидается, что в заседании примет участие государственный секретарь США Хиллари Клинтон, сообщает украинская служба Радио Свробода.

Напомним, встреча состоится на фоне противоречивых сообщений от двух сыновей Муамара Каддафи. Как ранее писал Главред, один из них, Саиф аль-Ислам, поклялся бороться до конца и предупредил повстанцев, что после завершения ультиматума в субботу им не следует нападать на Сирт – родной город Каддафи, тогда как другой сын, Саади, сказал, что ведет переговоры с повстанцами, чтобы избежать продолжения кровопролития.