Брюссель не будет блокировать договор об ассоциации с Украиной

Комитет Европейского парламента по вопросам международной торговли 31 августа в Брюсселе обсуждал ситуацию в переговорах между Украиной и ЕС относительно договора об ассоциации, в том числе раздел о создании зоны свободной торговли (ЗСТ).

Особую остроту дискуссии придала обеспокоенность представителей ЕП ситуацией, сложившейся с демократией в Украине, сообщает Коммерсант-Украина. Депутаты изучали возможность рекомендовать Еврокомиссии не завершать формальные переговоры с Киевом в нынешнем году, пишет.

Докладчик от комитета, депутат ЕП Павел Залевски вчера еще раз подчеркнул, что Брюссель, определяя темпы сближения Украины с ЕС, принимает во внимание происходящие в стране события: «Мы должны учитывать и политический контекст при заключении соглашения (об ассоциации)... Нужно учитывать и то, что Тимошенко арестована. Многие другие влиятельные политики также либо в тюрьме, либо преследуются. Право в Украине используется, точнее им злоупотребляют в политических целях».

«Учитывая нехватку демократии в Украине, лучшим выходом будет как можно более быстрое заключение соглашения, ведь этот документ содержит обязывающие нормы о принятии Украиной европейских стандартов», – пояснил Залевски.

Его поддержал приглашенный на заседание представитель Еврокомиссии, директор генерального директората «Торговля» Руперт Шлегельмильх: «Хоть ситуация с Тимошенко и не является предметом переговоров, мы соглашаемся, что подписание договора об ассоциации поможет Украине в той ситуации, в которой она находится». В ходе дальнейшего обсуждения ни один из депутатов не высказался в пользу введения санкций в отношении Украины.

По итогам дискуссии в Европарламенте какого-либо формального решения не принималось, однако на нем с повестки дня был фактически снят вопрос о возможном блокировании завершения переговоров между Киевом и Брюсселем. «Сегодня все поддержали скорейшее завершение переговоров, и я не ожидаю, что в дальнейшем кто-либо из моих коллег по комитету предложит Европарламенту другой вариант. Я полагаю, что следующий раунд переговоров о ЗСТ, который состоится в сентябре, станет последним»,— заявил Залевски, комментируя итоги дебатов.