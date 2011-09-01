Россия признала правительство ливийских повстанцев

Россия признала Национальный переходный совет (НПС) Ливии единственным действующим правительством страны.

Об этом 1 сентября сообщается на сайте МИД РФ.

«Наша страна установила и поддерживает дипломатические отношения с Ливией с 4 сентября 1955 года и никогда не прерывала их вне зависимости от того, какое правительство находилось у власти в Триполи», - говорится в заявлении российского министерства.

В МИД выразили надежду, что договоры и взаимные обязательства, ранее взятые на себя обеими странами, продолжают действовать и будут добросовестно выполняться.

Ранее мятежное правительство было признано рядом западных стран, однако Россия ограничивалась тем, что называла НПС легитимным партнером для переговоров наряду с официальным правительством Ливии в Триполи.

В августе правительство повстанцев, которое с начала гражданской войны в феврале 2011 года располагалось в Бенгази, было перенесено в бывшую столицу Муаммара Каддафи.

Напомним, 22 августа ливийское посольство в Киеве спустило зеленый флаг Джамахирии, заменив его на триколор, ставший флагом ливийской революции.

25 августа то же самое сделали дипломаты в московском посольстве Ливии .

За несколько дней до этих событий столица страны - Триполи - была взята войсками повстанцев. С тех пор под контролем ливийских лоялистов остается лишь один крупный населенный пункт - Сирт, родной город Каддафи.

Как сообщал Главред, местонахождение самого ливийского лидера остается неизвестным, за голову Муаммара Каддафи назначена награда в 1,6 миллиона долларов.