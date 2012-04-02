Максим Луцкий: Табачник принимает смелые решения

На сайте «Главред» состоялся чат с главой Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования, народным депутатом Украины Максимом Луцким. Общаясь с читателями, он рассказал о достижениях Дмитрия Табачника на посту министра образования, о том, в чем Могилянка перешла дорогу нынешней власти, где будут учиться его дети, а также появятся ли в стране курсы для изучения украинского языка для чиновников.

Представляем стенограмму чата с Максимом Луцким.

гримм: Как вы оцениваете деятельность Табачника на посту министра образования? Спасибо за объективную оценку.

Максим Луцкий: Деятельность Табачника ознаменовалась принятием достаточно смелых решений, в том числе и непопулярных. За два года проведено колоссальное количество реформ. Основные среди них: переход на 11-летнюю систему образования средней школы, премии в области науки и образования, упрощение процедуры получения ученых званий доцента и профессора и многие другие.

Неоднозначное отношение к реформированию высшего образования имеет, скорее, политический подтекст, нежели профессиональный. Поэтому я бы просил оценивать работу Министерства, а не ассоциировать Министерство и Табачника.

Гость: Максим, вы в довольно юном возрасте заняли пост первого проректора НАУ. За какие заслуги?

Максим Луцкий: За то, что много работал. А кто работает, того и нагружают больше. Соответственно количество функциональных обязанностей, которые я выполнял, в том числе и коммуникация между структурными подразделениями в других городах, требовало оперативного принятия решений, а соответственно и права подписи. Поэтому была введена должность проректора по корпоративному управлению – для повышения эффективности управления филиалами.

Lymanych: Господин Луцкий, почему в управляемом Вами вузе зарплата преподавателей, по крайней мере, вдвое меньше, чем у преподавателей других национальных киевских вузов? Считаете ли вы нормальным, что ставка преподавателя всего в четыре раза превышает размер студенческой стипендии в 700 с лишним гривен?

Максим Луцкий: Это абсолютно не соответствует действительности. Работа в НАУ считается очень престижной и достаточно оплачиваемой.

Некто: Уважаемый Максим Георгиевич! По словам Виктора Медведчука из сегодняшнего интервью газете «Коммерсантъ Украина»: «Согласно недавним исследованиям Киевского международного института социологии, за вступление в ЕС – 40% украинцев, за союз с Россией и Белоруссией – 55%». И он недоумевает в этом интервью, почему же тогда власть выбирает путь интеграции в Евросоюз, игнорируя мнение большинства украинцев. Может, стоит сделать референдум, чтобы определиться с тем, куда нам интегрироваться?

Максим Луцкий: Это может быть личная точка зрения Виктора Медведчука. Есть Программа Президента Виктора Януковича, в которой четко закреплена евроинтеграция Украины.

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Volodymyr: Доброго дня! Всі знають, що дуже важливою та прибутковою є IT галузь. Я є студентом останнього курсу НАУ – вузу, де ви є проректором.

Мене цікавить, що робиться для того, щоб підняти рівень навчання в цій галузі? Зараз, на жаль, усі кваліфіковані спеціалісти ідуть на приватні фірми, де зарплати в декілька раз вищі, а професори та кандидати, які залишаються викладаюти просто не знають сучасних технологій. Через таку ситуацію кваліфікованих спеціалістів зі студентів виходять одиниці (в основному тих, що самостійно з нуля вивчали потрібну технологію). Виникла величезна прірва між тим, що ми вивчаємо і тим, що вимагає ринок праці.

Можливо, потрібно підвищити зарпалати для ІТ викладачів та якось заохочувати студентів до самонавчання? Яке вирішення цієї проблеми ви бачите? З повагою, Володимир!

Максим Луцкий: Перш за все завдання викладача – навчити студента думати, створювати алгоритми, розуміти ідеологію тощо. Особливо це стосується ІТ галузі. Звичайно, як і в інших університетах, є проблеми з рівнем обладнання лабораторій, тому що ІТ галузь розвивається дуже швидко і потребує постійного оновлення. Я сам закінчив факультет інформатики та обчислювальної техніки. Треба більше займатися практикою.

Volodymyr: Доброго дня! Як ви ставитесь до того, щоб студент на початку семестру міг сам вибирати хоча б декілька предметів по спеціальності, як це роблять в сучасних вузах світу?

Це б просто відкидало предмети, які студентам не потрібні, і викладачі таких предметів теж були б не потрібні. Можливо, б це заставило викладачів більше готуватися до своїх предметів та вивчати нові методики, нові технології. Була б здорова конкуренція як кафедр, так і самих викладачів. Яка ваша думка з цього приводу? З повагою Володимир!

Максим Луцкий: Дійсно, є така світова практика. І немає нічого поганого в том, щоб запровадити її в Україні. Але механізм впровадження такої моделі треба створити як експеримент у декількох університетах, вивчити всі недоліки і ризики, а потім поширювати повністю в системі. Думаю, що найближчим часом, у наступному навчальному році, ми спробуємо це почати. Експеримент проводитиметься у тих ВНЗ, які захочуть взяти участь у ньому.

11jq: Максиме, я обурена ситуацією в країні з юридичною освітою – вона просто ніяка, тільки й мови там що про гроші, а про юриспруденцію – мінімум. Ви не вважаєте, що треба займатися питанням ідеології в вишах стосовно поваги до юридичних знань? Гидко слухати, коли викладачі постійно говорять, що юристу для вирішення справ потрібні не знання, а звя’зки та гроші.

Максим Луцкий: Абсолютно з Вами згоден. І в частині зв’язків, грошей та знань. Сьогодні дуже важко знайти сантехніка, але юристів – на кожному кроці. Що стосується якості юридичної освіти – наведу приклад. Один із приватних вищих навчальних закладів випускає за рік 6,5 тисяч юристів, а Харківська юридична академія плюс Університет Шевченка і НАУ – разом 1800. Про що можна далі говорити? Тому сьогодні стоїть гостро питання щодо можливої ліквідації філій ІІІ і IV рівня акредитації. Таким чином, можна буде більш чітко контролювати якість освіти, в тому числі юридичної.

Liam: Максиме Георгійовичу, як ви вважаєте, чи в правильному напрямку рухається влада, пердставником якої ви є, в галузі освіти? Особливо якщо згадати, що саме час її правління відзначився небаченими до того активними та частими студентськими протестами, акціями вчителів тощо.

Максим Луцкий: Не помиляється той, хто не працює. Тому в усіх реформах в галузі освіти, які ми проводимо, ми маємо враховувати позиції всіх зацікавлених сторін. Демонстрацією конструктиву влади є, скажімо, робота над законом про вищу освіту. Є три версії закону, плюс ще одна, яка напрацьована під керівництвом ректора КПІ Згуровського. І сьогодні ми спільними зусиллями намагаємося знайти єдине правильне рішення.

Що стосується студентських протестів, вони дійсно мають місце, але в більшості своїй вони політичні. Там, де вони конструктивні, ми з радістю враховуємо всі їх пропозиції.

polit_ua: Ваш прогноз щодо парламентських виборів: хто переможе – влада чи опозиція? Що, по-вашому, змінилося в діяльності опопзиції після її так званого об’єднання?

Максим Луцкий: Ми будемо вперше обирати депутатів за змішаню системою, і, переконаний, що результати голосування за списками можуть кардинально відрізнятися від мажоритарних. Особисто я збираюся балотуватися в Києві в Солом’янському районі за мажоритарною системою. Постійно спілкуючись з людьми у дворах, на зустрічах, можу чітко сказати, що їх мало цікавлять політичні партії, а цікавить їх конкретна робота в окрузі, допомога у вирішенні тих чи інших питань. За тиждень я розглядаю сотні листів громадян і звертаюся до органів виконавчої влади, аби вирішити їх питання. Політичні гасла вже втомили всіх. Треба працювати.

Питання про об’єднану опозицію викликає посмішку, тому що за останні шість років мого перебування в політиці я так і не побачив жодного разу об’єднання опозиції більш, ніж на день-два. Особливо після обрання Президентом Віктора Януковича ми демонструємо не чвари, а конструктивну роботу інститутів президента, уряду і парламенту. І, звичайно, ми маємо співпрацювати з опозицією, але їх тільки в парламенті нараховується близько дев’яти різних опозицій, і з ким говорити конкретно – нам досі незрозуміло.

polit_ua: Чи хотіли б ви, аби ваші діти здобували освіту тільки в Україні? Чи хотіли б ви, аби вони пішли шляхом свого батька, тобто присвятили життя політиці?

Максим Луцкий: Я не хочу, а знаю, що мої діти будуть здобувати освіту в Україні. Не виключаю можливості їх стажування закордоном під час літніх канікул, як це робив я. Це дуже корисно для отримання досвіду спілкування зі своїми іноземними колегами та практики іноземної мови. Для будь-якої молодої людини сьогодні важливо вільно володіти кількома іноземними мовами.

Що стосується майбутнього моїх дітей, то, безперечно, як будь-який батько, я хочу, щоб вони були щасливими. А моє завдання як батька – правильно оцінити їх здібності, аби у своїй професії вони були кращими, чи то вчителями, чи то лікарями, чи то політиками.

Клаус: Скажіть, будь ласка, чи було проведені якісь дії керівництвом НАУ (проректором якого ви, не зважаючи на депутатську діяльність, є) щодо інформації про створення працівницею університету мережі борделей?

Максим Луцкий: Про цю ситуацію ми всі дізналися виключно зі ЗМІ. В той же день вона була звільнена з університету і виселена з гуртожитку. Ми вдячні ЗМІ за те, що допомогли виявити такий випадок.

Dinara: Пане Максиме, поясніть, будь ласка, як цього року зміняться терміни вступної кампанії у зв’язку з проведенням Євро-2012?

Максим Луцкий: Прийом документів розпочнеться на один тиждень пізніше і триватиме з 2 липня по 31 липня.

Dinara: Ваше ставлення до запровадження «Електронного вступу»?

Максим Луцкий: «Електронний вступ» – це крок вперед. Я вітаю цей крок і радий, що минулого року з’явилося це нововведення. Але попереджаю, що за помилки, які ви можете зробити в електронній таблиці, ви будете нести відповідальність особисто. Тому рекомендую хоча б раз отримати консультацію фахівця приймальної комісії про те, як правильно заповнити документи.

Dinara: Якими, на ваш погляд, будуть основні ризики цьогорічної вступної кампанії?

Максим Луцкий: Вступна кампанія – це завжди ризик. Хто вступав до університету, знає. Але є і фактори, які можуть неопосередковано впливати, скажімо, як Євро-2012. У всьому іншому, вважаю, правила вступу, які існують на сьогоднішній день, достатньо ґрунтовні.

kenrol: Внимательно просмотрел Номінаційний перелік загальнонаціональної програми «Людина року-2011». Я не нашел там простых людей – шахтера, учителя, сталевара. Зачем и для кого этот гламур? Или это другая Украина, в которой хорошо только избранным? Скажите, зачем вы, политики, обращаетесь перед выборами к простым людям со своими программами (может, люди недостойны этого и не понимают вас). Опонируйе тогда к номинантам. Ведь они лучшие. Похоже, мы статисты и только? Ваше мнение? Спасибо.

Максим Луцкий: У нас много конкурсов, и то, кто принимает решения, зависит от собственника проекта. Я могу комментировать только государственные и ведомственные награды. Как член коллегии МОН, могу сказать, что на каждой коллегии мы рассматриваем десятки, а то и сотни, представлений на простых учителей, преподавателей и т.д.

Дмитро Л., Київ: Доброго дня, пане Луцький. Розкажіть, яка доля чекає на українську профтехосвіту? Точніше, яку долю ви, як представник влади и голова профільного комітету ВР, їй готуєте...

Максим Луцкий: Профтехосвіта – це найболючіше питання! Наприклад, у Києві на одного студента ПТУ 28 студентів університетів. Це просто жахливо.

Сьогодні в Комітеті серед першочергових завдань стоїть реформування профтехосвіти, саме в частині її популяризації та оновлення матеріалів матеріально-технічно бази. Ми надаємо дуже високе значення профтехосвіті.

лінарт: Що думаєте з приводу свого потрапляння до парламенту після виборів? Як оцінюєте свої шанси?

Максим Луцкий: Я досить серйозно працюю в Солом’янському районі міста Києва, де я збираюся балотуватися. А оцінку поставлять виборці.

Ронн: Здравствуйте, Максим Георгиевич! У меня к Вам несколько вопросов: 1) как изменилось качество украинского образования за годы независимости страны, по Вашим оценкам? 2) в чем власти перешла дорогу Киево-Могилянская академия, что ей не продохнуть? 3) в предыдущем чате с участием Вашего коллеги Олеся Дония из его уст прозвучала мысль о том, что если при власти будет оставаться Партия регионов, то через сто лет в Украине может не быть учебников по такому предмету, как «История Украины»; что думаете Вы на этот счет? Благодарю за ответы!

Максим Луцкий: 1) Уровень образования в Украине находится на достаточно высоком уровне. Но есть факторы, которые существенно влияют на общую оценку: огромное количество высших учебных заведений; к сожалению, оставляет желать лучшего уровень образования в большинстве частных вузов; уровень материально-технической базы не соответствует сегодняшнему дню. Поэтому вопрос нужно рассматривать комплексно.

2) Я уже говорил сегодня о Могилянке. Еще раз хочу повторить: этот вуз не перешел нам дорогу – он просто должен выполнять закон.

3) Мне очень удивительно слышать такую цитату Олеся Дония. Я работаю с ним в одном Комитете по вопросам образования и науки, и у нас с ним, как правило, конструктивная профессиональная дискуссия, и в большинстве вопросов мы находим понимание. Поэтому это заявление я могу расценивать только как начало избирательной кампании, в ходе которой мы услышим много чего подобного.

Alexei: Господин Луцкий, что лично Вы можете предложить людям? Что реально можете сделать? Какие у Вас планы в отношении Соломенского района?

Максим Луцкий: У меня есть мой личный сайт – http://www.lutskyi.kiev.ua/.

Кроме того, выходит газета Луцкого «Социальные инициативы», где четко описывается, что я делаю, что буду делать.

хахол: Уважаемый Максим, прокомментируйте, пожалуйста, действия галицайских нацистов во Львовской области. 16 марта 2012 года на очередной сессии Львовского областного совета была утверждена Программа развития украинского языка, украинской культуры и исторической сознательности граждан Украины на территории Львовской области на 2012-2014 годы.

Одним из положений принятой Программы предусмотрена организация контроля за соблюдением языкового законодательства не только в прессе и на телевидении, но и при трансляции музыкальных композиций в салонах транспортных средств общего пользования.

Еще одним категорическим требованием станет лишение лицензий тех субъектов предпринимательской деятельности, которые не позаботятся о том, чтобы персонал их предприятий, офисов, заведений общался исключительно на украинском языке. Та же плачевная участь ждет предпринимателей, если вывеска на фасаде принадлежащей им аптеки (торгового ларька, парикмахерской, кафе) будет «иноязычной», а в самом помещении будет звучать неукраинская музыка.

Почему нет гневной и громкой реакции украинских СМИ? Почему молчит та самая украинская интеллигенция, кто выходил на улицы в защиту демократии равноправия? Имеют ли право русские граждане Украины быть равноправными с украинцами, или они, русские – люди второго и третьего сортов? Что предприняла власть и ПР вместе с Януковичем, чтобы остановить неонацизм, расползающийся из Галичины благодаря «свободам-тризубам-кунам» и прочим «фарионам-михальчишинам»? Почему Вы молчите?

Максим Луцкий: Мировая практика говорит о том, что никогда ограничения не приводили к желаемому результату. Поэтому запрещение языка на ТВ, в общественных языках, приведет только к его популяризации.

АРОSTOL: Пане Луцький! 1. Як Ви, як голова комітету, ставитесь до змін Міністерства освіти та оауки під час проведення ЗНО-2012 на предмет введення нових предметів та екзаменів у вузах, що ставить хрест на підготовці абітурієнтів у репетиторів та самостійно, і чи не є це причиною зниження активності вступу до вишів?

2. Чи не здається Вам, пане Луцький, що відміна обов’язкового складання іспиту з історії України є антидержавний акт, який має антдержавницьку мету?

3.Чи не вважаете Ви за потрібне, зробити більш жорсткі умови отримання атестату за середню школу, оскільки в тих дітей, які не здають ЗНО, падає зацікавленість навчанням у 10-11 класах?

Дякую за відповідь, пане Луцький!

Максим Луцкий: 1) Жодних іспитів в університетах. Враховуватиметься ЗНО та середній бал атестату. І це жодним чином не вплине на зниження активності абітурієнтів щодо вступу.

2) Цього року МОН прийняло рішення обмежитися чотирма тестами. Обов’язковим є тест з української мови і літератури, всі інші – на вибір. Жодної антидержавної мети Міністерство не переслідує.

3) Я вважаю, не треба робити умови більш жорсткими. Якщо учень, який не складає ЗНО, не зацікавлений навчатися в 10-11 класах, він має йти в ПТУ або свідомо втрачати ще два роки в середній школі.

politika2010@ukr.net: Скажите, Максим, могут ли два раза стрелять в приличного человека и не попасть, или это пиар ход?

Максим Луцкий: Так пиариться может только психически нездоровый человек. Можно найти гораздо более простой способ попиариться. Я никому не желаю такое пережить.

хахол: Уважаемый Максим! 20 лет «свободного плавания» корабля с названием «Украина» сопровождались политикой и идеологией на государственном уровне героизации нацистских пособников из ОУН-УПА, не взирая на резолюции Европарламента (по присвоению звания героя Бандере), протесты польской, еврейской, цыганской, русской и украинской общин Украины, политикой дискриминации населения страны по национальному и религиозному признакам. Мы до сих пор не имеем равноправия языка миллионов граждан страны, считающих это своим святым, природным правом. Более того, украинские националисты выводят все больше и больше сторонников на Галичине с факельными шествиями, прославляющими СС «Галичина», а «михальчишины-фарион-сехи» зовут к войне, призывают перейти Днепр и наказать «москалей, жидив, коммуняк» востока и юга страны. Всё это привело к воспитанию в молодежи варварства нацистско-бандеровской идеологии, логично завершившемуся преступлениями в Николаеве и Умани. Что сегодня предпринимается в Минобразования, чтобы прекратить героизировать нацистских пособников и их страшные «подвиги», жертвами которых стали сотни тысяч польских, еврейских, украинских, цыганских, русских людей, в первую очередь детей, женщин и стариков?

Максим Луцкий: Трудно сказать, что конкретно может сделать Министерство образования в части того, чтобы у нас не повторялись инциденты, как в Николаеве. Те, кто это сделал, с моей точки зрения, должны получить высшую меру наказания. Лично мое мнение: основную роль в воспитании ребенка играет семья. К сожалению, сегодня телевидение не закрыто абсолютно: насилие и порнография доступны молодым людям с несформировавшейся психикой. Это оказывает очень сильное влияние. Поэтому тут коллективная ответственность родителей, школы и университетов.

shwiec: Добрий день. В Європі люди знають по кілька мов, навіть знання шістьох не є рідкістю. Наші ж керманичі часто-густо знають одну, тільки російську, та й ту поганенько (для прикладів замало місця). Чи є у вас в планах відкрити курси державної мови для них? А скільки мов знаєте ви особисто? А чи у нас в країні захищені мови дійсних меншинств, як от караїмів?

Максим Луцкий: Я погоджуюся з тим, що більшість держслужбовців не володіють іноземними мовами і дуже часто погано знають українську. Звичайно, курси для них ніхто відкривати не буде.

Я особисто вільно володію українською, російською, англійською і не дуже вільно – німецькою.

юрій: Добродію Луцький. Невже десятки років роботи у вузі не навчили вас чесності по відношенню до дітей? Ви ж зі своїм так званим міністром Табачником вже «добиваєте» автономію вишів, яка лише зароджується, прагнете знищити українське в школах. Можливо, ви вже зрозуміли, що «попали не в той вагон»?

Максим Луцкий: Судячи з запитання, мені зрозуміло, що автор ніколи не працював в університеті. Жодної автономії університетів не зменшено, тому що це регулює закон України «Про вищу освіту», «Про освіту». І ми живемо за редакцією закону 1994 року. Навпаки, ми розширюємо автономію університетів у частині можливостей надання додаткових платних послуг, тому що можливості університетів стали більшими. Розширюємо академічні автономії для дослідницьких університетів і т.д.

Назвіть хоч одну автономію, яку сьогодні забрали в університетів?

Scarlett: Який асортимент товарів для підкупу виборців ви будете роздавати перед виборами, щоб потрапити у парламент? Бажано, щоб ви розмістили цю фотку.

Максим Луцкий: Обов’язково врахую Вашу пропозицію.

Pirates: Третього лютого було повідомлено про наміри влади викласти в Інтернеті електронні версії підручників. На запит до Міносвіти надійшла відповідь, що підручники в Інтернеті ніхто викладати не буде, бо це порушить авторські права тих, хто їх створював. Чи можете Ви прокоментувати такий тип монополії на базові знання? Чи існує чіткий план публікації підручників в Інтернеті? Тим більше, що зараз однією з найобговорюваніших тем є замовлення Табачником паперових книжок за неймовірно завищеними цінами, що він виправдовує захистом прав тих же авторів.

Максим Луцкий: Дійсно, є проблеми розміщення електронних підручників без дозволу автора. Над вирішенням цього питання ми зараз працюємо. Що стосується начебто неймовірно завищених цін на підручники – хочу пояснити автору запитання, що вартість підручника визначається тиражом. Якщо випускається, скажімо, 300 підручників, то все одно за оригінал макету підручника треба платити близько 25 тисяч доларів, і таким чином, собівартість підручника стає більшою в 10-20 разів.

Alexandrukranews: ИА «Українські Новини». Пане Максиме, чи передбачено новим законопроектом скорочення держзамовлення?

Максим Луцкий: Держзамовлення скорочується протягом всіх 20 років незалежності нашої держави. Воно обумовлено демографічною кризою. Для прикладу ы порывняння наведу цифри: в 2000 році було 6 мільйонів 40 тисяч дітей, а в 2010 – 4 мільйони 230 тисяч. Ось причина скорочення держзамовлення.

lingv: А яка ваша позиція у дискусії щодо мов в Україні? Ви теж вважаєте, що слід посилювати позиції російської мови в країні?

Максим Луцкий: Я вважаю, що державна мова має бути одна – українська. Але російська мова закріпилася історично в Україні, і ніхто не буде її чи послаблювати, чи посилювати.

lingv: Як ви ставитеся до рішення підняти прохідний бал для вступу у виш?

Максим Луцкий: Є загальні правила вступу, затверджені Міністерством. Але якщо адміністрація університету вважає, що вони можуть підняти прохідний бал і при цьому виконати державне замовлення, чи вважають, що рівень професорсько-викладацького складу досить високий, в рамках розширення автономії уніеврситетів можуть прийматися такі рішення. І Міністерство в цьому році дозволило їм це робити.

Ник27: Максим Георгиевич, почему у г-на Табачника и у Вас лично настолько предвзятое отношение и агрессивное поведение по отношению к Могилянке, одному из лучших украинских вузов, где взращивают действительно разумных и думающих людей? Или именно это Вам не по душе? Потому что бездумной толпой проще управлять...

Максим Луцкий: У меня одинаковое отношение ко всем вузам Украины. Но почему-то постоянно вокруг Могилянки какие-то споры. Недавно спор студентов и ректора Квита по поводу порно-выставки, которая проходила в помещении академии.

Не может какой-то вуз иметь свою точку зрения, свое штатное расписание, на свое усмотрение решать выполнять или не выполнять закон. Закон – один для всех.

Я высоко ценю специалистов, которые закончили Киево-Могилянскую академию. Тут вопрос в администрации.

Діа: Доброго дня. Максиме, опозиція найбільше дорікає тим, що дедалі більше нівелюється роль та значення ЗНО. Що ви можете сказати з цього приводу? Якою буде роль тестування? Дякую.

Максим Луцкий: Я теж неоднозначно ставлюся до ЗНО. Вважаю, як працівник університету, що ЗНО не завжди дає об’єктивну оцінку знань абітурієнта. Щорічно ми чуємо нарікання щодо якості ЗНО, і те, що ми маємо його удосконалювати. Але слід пам’ятати, що це щорічний експеримент над абітурієнтами, тому шляхом підняття оцінки атестату про загальну середню освіту до 200 балів та ЗНО ми отримаємо більш чітку і об’єктивну оцінку знань абітурієнта.

yuliya: Максим Георгиевич, как известно, многие вышестоящие лица различных университетов нашей страны бывают часто замечены в неформальном общении со студентками данных учебных заведений. Хотелось бы задать Вам вопрос: насколько уважительно Вы относитесь к соблюдению главных законов института брака, и как Вам удается не попадать или не предавать огласке подобного рода курьезы?

Максим Луцкий: В этом году будет 15 лет моей совместной жизни с женой. А все свободное время я стараюсь посвятить детям.

Oles: Які у вас відносини з заступником голови Солом’янського району, який колись був у БЮТ, потім перейшов до НУНС, звідти – до ПР, і на кого працює Ваша дружина?

Максим Луцкий: Вважаю голову Солом’янської РДА дуже рідкісною і фаховою людиною, яка працює в адміністраціїї понад 30 років, яку поважає і колектив, і громада району.

Iryna43: Коли буде прийнятий закон про вищу освіту? Як оцінюєте законопроект групи Згуровського?

Максим Луцкий: Як тільки законопроект прийде в комітет, можна буде сказати, коли він буде прийнятий. В Комітеті ми розглядаємо проект тиждень, а потім відправляємо його на читання в зал Верховної Ради.

LM: Пане Максиме! Як Ваше міністерство централізовано забезпечує школи «непіратськими» версіями програм Mісrosoft Office 2010, які описуються в підручниках інформатики?

Максим Луцкий: В тендерній документації на поставку комп’ютерів для шкіл зазначена необхідність програмного забезпечення.

Iryna43: Як оцінюєте законопроект групи Згуровського?

Максим Луцкий: Проект закону під редакцією Згуровського в 64 статтях з 72 кардинально відрізняється від урядового. Є багато абсолютно об’єктивних новацій. Але на даний момент проект Згуровського знаходиться на вивченні у всіх міністерствах і відомствах, після цього він прийде до мене в комітет, тоді я зможу більш чітко і об’єктивно по кожній статті сказати.