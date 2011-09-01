Вдова Гонгадзе потребует открытого процесса над Пукачем через Европейский суд

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Мирослава Гонгадзе считает, что суд над убийцей ее мужа – журналиста Георгия Гонгадзе – должен быть открытым, поскольку закрытая форма процесса не дает возможности ни близким Георгия, ни общественности узнать полную правду о том, что происходило тогда – 10 лет назад – в Таращанском лесу, и кто именно стоит за убийством журналиста.

«Общество должно об этом знать, и Конституцией предусмотрены права потерпевших, предусмотрена открытость судебного процесса, и я буду, в принципе, обращаться в Европейский суд (по правам человека) с требованием о необходимости открытости этого судебного процесса и буду ходатайствовать о том, что украинский суд нарушил мои права как потерпевшей в этом процессе», – сообщила Мирослава в интервью украинской службе Радио Свобода.

В то же время она считает, что заявления Пукача в суде не являются новыми, что он в действительности лишь подтвердил те показания, которые давал во время досудебного следствия. «Фамилии Кучмы, Литвина, Кравченко, Джиги (первый заместитель главы МВД. – Ред.) Он называл и раньше. Именно на основе этих показаний и было возбуждено дело против Президента Кучмы», – говорит она. К сожалению, по словам Мирославы, Генеральная прокуратура не пошла дальше и не возбудила дела против других должностных лиц, которых называл генерал Пукач.

Кроме того, она считает принципиальным выявление и привлечение к ответственности непосредственных заказчиков убийства Георгия.

«Ведь понятно, что как у Пукача, так и у Кравченко не было личных мотивов убивать Георгия, они выполняли приказ. И кто же, как не руководство государства, или спецслужбы могут дать приказ генералам Министерства внутренних дел? Конечно, показания Пукача необходимо проверять. И как Кучма, так и Литвин, так и Джига – они все еще на свободе, все еще живы, и они должны свидетельствовать в судебном процессе, именно в этом судебном процессе!» – подчеркивает она.

Мирослава надеется, что Леонид Кучма лично придет в суд. И если он считает, что на него возвели напраслину, то он сможет доказать, что это клевета. «И Литвин должен также свидетельствовать в суде, и при этом должен быть Кучма, все трое (Кучма, Литвин и Джига. – Ред.) должны давать показания и смотреть друг другу в глаза, и это все должно видеть общество. Общество должно понять, какие преступники управляли нашим государством», – настаивает вдова Георгия Гонгадзе.

По ее мнению суд должен к этому прийти, «если мы говорим о справедливом суде».

В то же время, Мирослава считает, что за 10 лет после убийства ее мужа в деле виден определенный прогресс. «Прогресс в этом деле есть. Когда Георгия убили, и мы говорили, что мы подозреваем МВД, милицию и непосредственно руководство государства, никто не мог поверить, что сегодня мы увидим обвиняемого Кучму, и на скамье подсудимых всех, кто непосредственно убивал Георгия. Так что прогресс в этом деле есть. Да, процесс идет очень долго, но если до сих пор он не прекратился, то нам нужно просто действовать и продолжать. Возможно, мы, наконец, достигнем истины», – резюмировала она.