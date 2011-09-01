Алжир отказал Каддафи в политическом убежище

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Алжир отказал Муамару Каддафи в предоставлении политического убежища.

Об этом сегодня сообщает алжирская газета «Эль-Ватан», передает ИТАР-ТАСС.

По данным газеты, сейчас ливийский лидер и члены его семьи находятся в районе границы Ливии с Алжиром.

По информации источников издания, Каддафи пытался связаться с президентом Алжира - Абдельазизом Бутефликой, однако тот якобы не захотел общаться с потерявшим власть лидером Джамахирии.

Каддафи ответил один из советников алжирского президента, который сообщил, что Бутефлики в резиденции нет.

Алжирский министр иностранных дел Мурад Меделси заявил, что Алжир, принявший у себя часть семьи Муамара Каддафи, «никогда не рассматривал вопрос о приеме на своей территории свергнутого ливийского руководителя».

«У нас никогда не выдвигалась гипотеза о том, что Каддафи мог бы постучаться в нашу дверь», - отметил он.

Такое заявление Меделси сделал в преддверии открывающейся сегодня в Париже конференции дружественных Ливии стран, которые будут решать ее дальнейшую судьбу.

Как сообщал Главред, ранее власти Алжира приняли решение передать ливийского лидера Муаммара Каддафи в руки Международного уголовного суда в Гааге, если он, как и его родственники, попытается бежать из Ливии в Алжир.

Аналогичное решение принято и в отношении сына Каддафи – Сейф аль-Ислама и руководителя ливийской разведки Абдуллы аль-Сануси.