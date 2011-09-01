За убийство Буданова арестован чеченский религиозный авторитет (ФОТО)

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За убийство экс-полковника Юрия Буданова арестован известный чеченский религиозный авторитет Магомед Сулейманов.

Несмотря на то что обвиняемый не признал свою вину, его опознал засекреченный свидетель под кодовым именем Аслан. Следствие рассчитывает подкрепить обвинение с помощью дактилоскопической и генной экспертиз, сообщает Коммерсант.

Вчера, 31августа, обвиняемого главным следственным управлением Следственного комитета по Москве в убийстве Юрия Буданова (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и хранении оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ) 41-летнего Магомеда Сулейманова опознал засекреченный свидетель преступления, условно названный Асланом.

Днем 10 июня этот человек, как утверждает следствие, находился неподалеку от дома N 38 на Комсомольском проспекте, возле которого произошло убийство, и видел, как высокий худощавый кавказец с крупным носом и залысинами на лбу садился в автомобиль Mitsubishi Lancer, использованный преступниками.

Посмотрев на Магомеда Сулейманова и двух статистов через зеркальное стекло, Аслан уверенно заявил, что 10 июня видел именно чеченца. Правда, лицо киллера, как зафиксировали видеокамеры, в момент совершения преступления закрывал козырек низко надвинутой на лоб бейсболки. Выбор же среди статистов мог быть сделан потому, что, по некоторым данным, из всех троих только Магомед Сулейманов предстал перед свидетелем в наручниках.

В ближайшие дни показания засекреченного свидетеля получат подтверждение или, наоборот, будут опровергнуты уже назначенными дактилоскопической и генетической экспертизами. Бросив Lancer в соседнем с домом N 38 дворе, преступники разлили в салоне автомобиля растворитель и подожгли его, однако огонь через некоторое время потух.

Благодаря этому в распоряжении следствия оказалось множество улик — отпечатки пальцев и образцы биоматериала, оставленные преступниками на разбросанных по салону использованных салфетках и перчатках, а также магазинных чеках и журналах. Нашли в салоне также несколько волос и брошенный газовый пистолет с глушителем, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

Отпечатки пальцев преступников уже сравнили с дактилоскопической картой арестованного Сулейманова, не найдя соответствия, однако, как уверяют оперативники, экспертиза еще не завершена.

Дело в том, что из двух десятков отпечатков в салоне пригодными к идентификации специалисты признали лишь половину, забраковав остальные как плохочитаемые. Теперь экспертам предстоит отработать как раз смазанные следы, сравнив их с отпечатками обвиняемого по отдельным элементам папиллярного узора.

Если и здесь результат окажется нулевым, следствие затребует проведения генной экспертизы — для этой цели, как утверждают участники расследования, у Магомеда Сулейманова уже взяты пробы крови, волос и ногтей. Для выделения из них генетического кода обвиняемого потребуется некоторое время.

Обыски самого господина Сулейманова, задержанного в ночь с четверга на пятницу в лесопарке возле его дома, и в его квартире, следствию ничего не дали. Ничего криминального у задержанного не нашли. Следователей заинтересовали, пожалуй, только мобильные телефоны, которых у хозяина обнаружилось с десяток.

При этом сам Магомед Сулейманов категорически отрицает свою причастность к убийству полковника Буданова.

Чеченец пояснил, что постоянно находился у себя дома и только пару раз ненадолго выходил в магазин за продуктами. Доказывая свое алиби, он предложил следствию просмотреть записи установленных возле его подъезда видеокамер, однако оказалось, что записи хранятся в накопителях всего сутки.

Перенести их на другой носитель для длительного хранения правоохранители могут лишь в том случае, если во дворе или подъезде произошли какие-то ЧП.

Многочисленные московские друзья арестованного что к преступлению Магомед Сулейманов непричастен. По данным чеченцев, в своем родном городе Аргун Сулейманов, несколько раз совершивший хадж в Мекку, больше известен как религиозный деятель и ученый Юсуп-хаджи.

Благодаря же знаниям адатов Сулейманов, как говорят его друзья, был почетным гостем на многих свадьбах и других торжествах — ему поручалось провести ответственные церемонии в соответствии с исламскими правилами и национальными традициями.

Однако в Москве авторитет господина Сулейманова, как утверждают его друзья, распространялся далеко за рамки вероисповедания. По данным близких чеченцу людей, в столице он получил известность благодаря своей исключительной способности "решать проблемы" на любом уровне.

«Юсуп-хаджи из тех людей, которые мало обещают, но много делают»,— сказал один из его знакомых.

Как утверждают земляки господина Сулейманова, большую часть своего времени он был вынужден посвящать именно решению чужих проблем, постоянно принимая просителей в крупных отелях или бизнес-центрах. Интересно, что авторитет Юсупа-хаджи, как уверяют его друзья, распространялся далеко за пределы чеченской диаспоры — грамотно провести переговоры он мог "хоть с бакинскими, хоть с солнцевскими", жестко отстаивал интересы земляков.

Следствие считает, что в убийстве Юрия Буданова была задействована группа из трех человек. Авторитетному чеченцу в ней отводилась роль водителя и стрелка. Кроме того, в группе были неустановленные пособник киллера и заказчик.

«Полагать, что Сулейманова, учитывая его положение, наняли на заказное убийство, просто глупо»,— сказал один из его приятелей. В обвинении, предъявленном Юсупу-хаджи, кстати, говорится, что убийство он совершил не за деньги и не по приказу, а по просьбе неустановленного лица.

Как писал Главред ранее, киллер использовал крайне редкий способ стрельбы спаренными выстрелами - «двойками». То есть он быстро нажимал на курок дважды за короткий промежуток времени, так, что все пули легли почти одна в одну, пока жертва еще была жива. Эксперты были уверены: Буданова застрелил киллер-профессионал, а чеченские боевики к преступлению не причастны.

фото: evgen-valyaev.livejournal.com