Азаров заявил, что Украине не нужны скидки на газ

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Премьер-министр Украины Николай Азаров провел 1 сентября открытую лекцию в Киевском Национальном университете им. Тараса Шевченко, в которой, в частности, остановился на некоторых вопросах отношений с Российской Федерацией.

Затронув вопрос переговоров о цене на газ, Азаров подчеркнул, что Украине не нужны никакие скидки на российский газ. Государству необходимы нормальные соглашения как с любой европейской страной, заявил премьер-министр.

«Россия нам говорит: вступайте в Таможенный союз трех стран и тогда вы получите определенную скидку. А мы говорим: нам не нужны никакие скидки… Давайте мы с вами заключим нормальное соглашение, такое точно, как с любой европейской страной», – цитирует премьер-министра Интерфакс Украина.

«Нам необходимо нормальное соглашение, по которому цена на газ должна быть не выше, к примеру, чем в Германии. А она сейчас выше», – отметил он.

В то же время Азаров напомнил о трудности полного вступления Украины в Таможенный союз из-за членства во Всемирной торговой организации.

«Если нам вступать в Таможенный союз, нам нужно пересмотреть все абсолютно соглашения с ВТО, это реально? Это абсолютно нереально», – сказал он на лекции. Именно поэтому, по словам премьера, Украина предложила сотрудничество по формуле «3+1».