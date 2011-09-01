Сын Лукашенко пошел учиться в сельскую школу (ВИДЕО)

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Коля Лукашенко будет учиться в Острошицко-городокской средней школе Минского района.

Александр Лукашенко должен привезти сегодня своего сына Николая на первую школьную линейку, сообщает Сегодня.

Предполагается, что глава государства выступит перед учащимися, здесь же, на школьной линейке, участников мероприятия будет ожидать театрализованное представление.

Программой мероприятия предусмотрено, что 43 первоклассникам Острошицко-городокской средней школы будет преподнесен торт от тружеников Минской области.

Планируется также, что Лукашенко ознакомится с учебной, спортивно-оздоровительной инфраструктурой данного учреждения образования. В частности, глава государства посетит информационно-методический кабинет, побывает в учебных классах, спортзале. Президенту также покажут бассейн и школьный стадион.

Острошицко-городокская средняя школа, располагающаяся в поселке Острошицкий городок, была основана 1863 году. В этой школе – 24 класса, в которых обучаются 407 школьников. В предстоящем учебном году в трех первых классах будут учиться 43 ученика.

Как готовили Острошицкий городок к приезду президента и его сына







В предыдущем учебном году, по поручению президента Беларуси, в школе организовано обучение ребят в четырех специализированных спортивных (хоккейных) классах, которые являются отделениями Республиканского центра подготовки по зимним видам спорта «Раубичи».

Как сообщал Главред, в Украине сегодня за школьные парты впервые за годы Независимости сядут 416 тысяч школьников.

фото: gazetaby.com