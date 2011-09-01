Сын Шухевича будет отстаивать звание Героя отца в Верховном Суде

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Сын главнокомандующего УПА Романа Шухевича, 78-летний львовский общественный деятель Юрий Шухевич хочет отстоять присвоенное отцу звание Героя Украины. Для этого он подготовил кассационную жалобу на решение Высшего административного суда и подает ее в Верховный Суд. Напомним, Высший админсуд признал незаконным указ Президента Ющенко, присвоившего звание Героя командиру УПА, , поскольку Роман Шухевич не был гражданином Украины.

Юрий Шухевич, проигравший в Высшем админсуде, считает, что при рассмотрении дела был нарушен ряд процессуальных норм. «При рассмотрении дела ни в первой, ни во второй инстанции не было Президента. Не вызывали и меня, как наследника Романа Шухевича, мне даже не сообщили», – приводит слова Юрия Шухевича Сегодня. Сын командира считает также, что адвокат Владимир Оленцевич, подавший иск об отмене присвоения звания Героя Шухевичу и Бандере, не имеет отношения к делу, а потому суд, по его мнению, не мог принимать дело к рассмотрению. «Но отец без указов как был героем, так им и остался», — резюмирует Шухевич.

В то же время адвокат Владимир Оленцевич считает, что у Шухевича нет шансов выиграть дело: «Жалоба в ВС все равно пойдет через Высший админсуд, который уже отменил указ Ющенко».

фото: censor.net.ua