Литвин назвал «бредом» обвинения в заказе убийства Гонгадзе

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Спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин назвал «бредом» показания бывшего генерала милиции Алексея Пукача в Печерском райсуде Киеве о заказчиках убийства журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году.

Об этом спикер сказал на пресс-конференции, комментируя по показания Пукача о том, что заказчиками убийства Гонгадзе были Леонид Кучма, покойный глава МВД Юрий Кравченко и в то время глава Администрации Президента Литвин, передает УНИАН.

По словам Литвина, он не считает нужным «комментировать бред людей, которые заявляют о своей очередной мессианской роли».

По его мнению, в этом сейчас нет никакой необходимости.

Напомним, по словам Пукача, убийством журналиста он спас Украину от конституционного переворота.

«В этом я не вижу необходимости, потому что, как говорил один мудрый человек, есть две жизни – та, которой живет собственно тот или иной гражданин, и та жизнь, которую ему приписывают или выдумывают. Поверьте, эта тема в отношении Пукача не имеет никаких оснований для звучания, и комментировать мне что-то, и говорить, что это неприятный вопрос, я не вижу никакой необходимости, и не вижу для этого никакого основания. Нужно просто жить и терпеть», - сказал спикер Рады.

Он также сказал, что будет ходить на заседания суда по рассмотрению дела в отношении Пукача, которого обвиняют в убийстве Гонгадзе, если его туда будут вызывать.

«Я думаю, что это – в упомянутом контексте относительно Пукача – вообще странная постановка вопроса, и если меня будут вызывать в суд, то буду точно туда ходить, точно так же, как я соответствующие показания давал Генпрокуратуре, и ко мне вопросов соответствующих по этому поводу не возникало», - сказал Литвин.

Председатель ВР также напомнил журналистам, что «периодически его пытаются скомпрометировать, и, образно говоря, прибить к земле».

В тоже время, Литвин считает, что заявлениями о заказчиках убийства Гонгадзе Пукач пытается себя защитить.

«Я думаю, относительно Пукача, что это просто такая его линия защиты», - сказал спикер парламента.

Как сообщал Главред, ранее показания Алексея Пукача прокомментировал нынешний губернатор Винницкой области Николай Джига, который также фигурировал в показаниях экс-генерала.