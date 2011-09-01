Литвин выиграл суд по иску против Мельниченко

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Васильковский городской районный суд Киевской области решением от 29 августа признал сведения относительно председателя Верховной рады Владимира Литвина, распространенные бывшим майором Государственной охраны Николаем Мельниченко, не соответствующими действительности.

Согласно решению суда, теперь Николай Мельниченко не сможет распространять недостоверную информацию «о якобы причастности истца (Владимира Литвина. — Ред.) к убийству журналиста Георгия Гонгадзе или о якобы совершенных по его вине других преступлениях», сообщает КоммерсантЪ-Украина. Суд также обязал господина Мельниченко за свой счет организовать пресс-конференцию в ходе которой опровергнуть ранее распространенные неправдивые сведения о спикере.

Напомним, Владимир Литвин подал иск к экс-майору 1 марта. В иске содержались требования к ответчику опровергнуть заявления о причастности председателя Верховной рады к убийству Георгия Гонгадзе, принести извинения и выплатить 1 грн компенсации. В качестве примера недостоверной информации спикер привел ряд высказываний господина Мельниченко, распространенных СМИ в 2009-2010 годах. В частности, Литвина возмутили такие заявления: «Заказчиком убийства Георгия Гонгадзе является председатель Верховной рады Владимир Литвин» и «У Литвина руки в крови».

Николай Мельниченко считает решение Васильковского суда незаконным. «В суде ни я, ни мои представители не присутствовали. Мы не получили уведомления о проведении заседания»,— заявил он и добавил, что «перед подонками, негодяями и сволочами я никогда извиняться не буду». Впрочем, от проведения пресс-конференции Николай Мельниченко решил не отказываться: «Пусть Литвин придет на нее и послушает, как я «извинюсь». Экс-майор обещает провести брифинг 2 сентября.