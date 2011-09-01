Далай-лама призвал выпустить Тимошенко из СИЗО

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Ведущие мировые политические и культурные деятели написали письмо-обращение к Евросоюзу с призывом проводить более активную политику относительно Украины. Письмо было опубликовано на сайте международной неприбыльной союза изданий, которая находится в Праге, The Project Syndicate

Самое большое беспокойство авторов письма вызывает консолидация власти в Украине в руках Президента Януковича, «эпидемия коррупции», усиление политической активности СБУ, преследование оппозиционных партий и независимых СМИ.

«В непосредственных интересах ЕС сейчас пытаться проводить более активную политику относительно Украины. Польша в качестве председательствующего в ЕС должна вспомнить, как Запад когда-то помог ей. Аналогичные меры сейчас нужно применить и в отношении Украины и их не нужно откладывать, руководствуясь политической целесообразностью», – говорится в письме.

«Мы призываем ЕС и его государства-члены настаивать на обеспечении верховенства права в Украине. ЕС должен потребовать, чтобы Тимошенко и других оппозиционных лидеров выпустили под залог, чтобы они более решительно защищать себя в суде», – призывают авторы письма.

Под письмом подписались французский философ Андре Глюксман, бывший президент Чехии Вацлав Гавел, теолог Михаэль Новак, президент Sasakawa Peace Foundation Йошей Сасакава, архибишоп Кейптауна и лауреат Нобелевской премии мира Десмонд Туту, Бывший президент Германии Рихард фон Вайцзереккер, председатель российской партии «Яблоко» Григорий Явлинский, принц Иордании и председатель форумв Западная Азия – Северная Африка Эль-Хасан Бин Талал и Далай-Лама.

фото: byut.com.ua