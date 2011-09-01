Названы претенденты на кресло Табачника

{1-}

Претендентами на должность министра образования и науки, молодежи и спорта, в случае отставки Дмитрия Табачника, называют бывших глав этого ведомства - Василия Кременя и Станислава Николаенко.

О возможной отставке Дмитрия Табачника заявил глава администрации президента (АП) Сергей Левочкин.

В АП сообщили, что Табачник будет снят с должности за инициированные им реформы, вызвавшие негативный общественный резонанс, сообщает «КоммерсантЪ-Украина».

Сегодня, 1 сентября, ожидалось присутствие министра на презентации совместного проекта украинских и российских ученых «Виртуальна школа» в столичной школе №25, однако чиновник на мероприятие не прибыл.

О том, что Табачника не будет, стало известно за 10 минут до начала линейки.

10 НОВШЕСТВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, АБИТУРИЕНТОВ И СТУДЕНТОВ В 2011 ГОДУ

Отметим, что Посол России Михаил Зурабов на церемонии присутствовал.

Вчера, 31 августа, Дмитрий Табачник был недоступен для комментариев. Сам он неоднократно заявлял, что не будет считать увольнение трагедией.

В то же время, Василий Кремень 31 августа отказался обсуждать возможную перспективу возглавить Минобразования: «Мне пока никто ничего не предлагал. Если предложат — не знаю, соглашусь или нет».

Станислав Николаенко сообщил, что имеет «наработанную программу выведения украинского образования из кризиса».

«Если будет поддержка высшего руководства страны, я готов за это взяться»,— заявил господин Николаенко.

Как сообщал Главред, еще один возможный претендент на должность главы Минобразования – Анна Герман – заявила, что согласится возглавить ведомство, если нынешний глава будет уволен.

Об увольнении министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия Табачника глава администрации президента Сергей Левочкин сообщил на закрытой части встречи с журналистами в администрации президента.

По его словам, в ближайшее время в Кабинете министров «произойдет много изменений», включая кадровые перестановки, и господин Табачник «несомненно, будет снят (с должности - прим. ред)».

Как сообщил Сергей Левочкин, причина для перестановок в Кабмине заключается в низком уровне профессионализма и недостаточной эффективности членов правительства.

«Рано или поздно всех уволят»,— резюмировал глава АП. Другой источник в администрации подтвердил, что Дмитрия Табачника «намерены снять за инициированные им излишне резонансные реформы, которые он проводил на посту министра».

«Причин для отставки министра множество — отсутствие единого подхода к решению гуманитарных проблем, провал образовательных реформ, возобновление коррупционных схем зачисления в университеты, злоупотребления в сфере госзаказа, политизация содержания учебников, подстрекательство к разжиганию ксенофобии»,— заявила глава подкомитета по базовому образованию, народный депутат Леся Оробец («Наша Украина —Народная самооборона»).