Ющенко просит ВСУ пересмотреть лишение Бандеры и Шухевича званий Героя

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Президент Украины Виктор Ющенко подал заявление в Верховный Суд Украины с просьбой пересмотреть решение Высшего административного суда, который оставил в силе решения судов низших инстанций о признании незаконным его указов о присвоении Степану Бандере и Роману Шухевичу званий Героя Украины.

"Мы просим отменить решение Высшего административного суда Украины. Мы хотим отмену решения по делу Шухевича и по делу Бандеры, и направление дел на новое рассмотрение", - сообщил агентству Интерфакс-Украина адвокат третьего президента Украины Мартынюк.

Он отметил, что согласно законодательству жалоба подается в Верховный суд через сам ВАСУ. "Сейчас по процедуре ВАСУ должен принять решение, направлять ли заявление в Верховный суд, который отменяет решение и направляет на новое рассмотрение", - пояснил он.

Напомним, как писал Главред, 78-летний сын Романа Шухевича Юрий подал в Верховный Суд аппеляцию на решение ВАСУ.

Юрий Шухевич, проигравший в Высшем админсуде, считает, что при рассмотрении дела был нарушен ряд процессуальных норм. Сын командира считает также, что адвокат Владимир Оленцевич, подавший иск об отмене присвоения звания Героя Шухевичу и Бандере, не имеет отношения к делу, а потому суд, по его мнению, не мог принимать дело к рассмотрению.