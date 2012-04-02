Авиакатастрофа под Тюменью. Фоторепортаж

Спасательные работы на месте разбившегося под Тюменью самолета ATR-72 авиакомпании UTair завершены. Тела всех погибших найдены, семь из них опознаны.

Катастрофа самолета в России. Фото, видео, все подробности

В результате авиакатастрофы погиб 31 человек, в том числе весь экипаж, 12 пассажиров в тяжелом состоянии доставлены в больницу. В качестве основных версий крушения самолета под Тюменью следствие рассматривает ошибку пилотирования и техническую неисправность, а также – возможность ошибки наземных служб.

Как сообщалось, технические проблемы у самолета возникли на взлете из аэропорта «Рощино». Самолет успел подняться на высоту около 100 метров, затем с ним пропала связь. Очевидно, экипаж попытался выполнить вынужденную посадку. После падения самолет развалился на две части.





фото: 72.mchs.gov.ru