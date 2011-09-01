Топ-10 самых лояльных к украинцам посольств Шенгенской зоны

{1-} На основании отчета Генерального директората по вопросам юстиции, свободы и безопасности Еврокомиссии удалось сформировать топ-10 самых дружелюбных посольств государств Шенгенской зоны, в которых хорошо принимают наших соотечественников

Самым дружелюбным по отношению к украинским туристам, по итогам 2010 года, стало посольство Болгарии, констатирует Дело. Показатель отказов при выдаче виз в эту страну составляет 0,17%. Общее количество запросов в эту страну в прошлом году равнялось 103,5 тыс., а долгожданные документы получили 103,3 тыс. украинцев.

Хорошо принимают наших соотечественников в посольствах Австрии, Литвы, Швеции, Венгрии. Там уровень отказов не выше 2%.

Колоссальный прорыв в прошлом году совершило посольство Испании, которому удалось сократить количество отказов с 14,7% до 2%. По словам участников туристического рынка, ранее испанское посольство ставило отказы, даже несмотря на все необходимые документы и без объяснения причин.

На соседних позициях с Испанией в нынешнем отчетном году идет Словения. Показатель отказов при выдаче виз в эту страну равен 2,41%, и Португалия, в посольстве которой немного чаще отказывают туристам – 2,6%.

На Польше можно закрыть тему дружелюбных стран шенгенской зоны. Эта страна в 2010 году не выдала визы по 2,91% поданных заявок. Однако именно дипломатическая миссия Польши побила рекорд по общему количеству выдачи виз – на пять консульств (Киев, Харьков, Одесса, Львов, Луцк) пришлось 302,679 тыс. виз. Напомним, что в 2009 году это количество было равно 280,5 тыс.

По информации издания общее количество выданных украинцам шенгенских виз увеличилось в 2010 году на 70 тыс. и составило около 1,1 миллиона. Львиная часть из них — туристические визы (категории А, В и С). Кроме этого, доля выданных многократных виз (мультивиз) превысила показатели прошлых лет и достигла 27,26% от общего числа всех выданных виз.

фото: ntv.ru