Медведев 1 сентября открыл кадетское училище

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Президент России в День знаний открыл в Ставрополе кадетское училище, дав первый звонок для сотен его воспитанников.

Дмитрий Медведев поздравил кадетов с началом учебного года и отметил, что они открывают для себя новую страницу в своей жизни, передает ИТАР-ТАСС.

«Сейчас мы вновь возрождаем кадетские училища. Те, кто учится в них, я уверен, будут настоящими патриотами. Многие, я уверен, выберут военную специальность, потому что стране нужны защитники», - сказал Медведев.

Российский президент оставил поздравительную запись в Книге почетных посетителей.

«Желаю Ставропольскому президентскому кадетскому училищу успехов, а всем преподавателям и кадетам – счастья и благополучия. С новым учебным годом. В добрый путь», - написал он.

Кадеты Ставропольского училища проведут в нем ближайшие семь лет. Они будут жить в комнатах по 3-4 человека, питаться пять раз в день, получать общее образование, изучать как минимум два иностранных языка, осваивать дополнительные дисциплины.

Каждому воспитаннику положено не только собственное учебное место со стационарным компьютером, но и личный ноутбук. С помощью Интернета родители смогут постоянно контролировать успеваемость ребенка, знакомиться с расписанием его занятий.

Училище рассчитано на 840 воспитанников. Первый набор составил 300 человек.

Приоритет в ходе конкурса был отдан детям военных и сиротам.

Подобные кадетские корпуса создаются по всей России на базе ликвидированных военных училищ. Они функционируют под эгидой Минобороны, МВД и ФСБ.

Как сообщал Главред, в Украине нынешний День знаний стал рекордным - впервые за школьные парты сели более 416 тысяч первоклассников.

фото: kremlin.ru