Азаров считает, что второй волны кризиса не будет, но загашник нужен

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Премьер-министр Николай Азаров исключает повторение финансового кризиса, подобного тому, который был в 2008-2009 годах. Об этом он сказал, выступая с лекцией перед студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

«Мы все меры предосторожности предпринимаем, но вместе с тем считаем, что такого полномасштабного кризиса, который был, не будет», – цитируют Азарова Українські новини.

Он отметил, что одной из мер, которые помогут избежать такого кризиса, является проведение осторожной долговой политики.

«Правительство также не должно разбазаривать ресурс, а должно экономить. И как рачительный хозяин всегда иметь загашник», – добавил Азаров.

Премьер также подчеркнул необходимость иметь достаточные валютные запасы.

«Даже если случится падение нашего экспорта, мы определенное время абсолютно спокойно продержимся на этой «подушке безопасности», – сказал он.

В то же время Азаров считает, что необходимо создавать достаточный продовольственный запас. Премьер-министр заверил, что правительство предпринимает меры в этом направлении.

Напомним, 23 августа Янукович назвал реальной угрозу второй волны мирового экономического кризиса.

фото: kmu.gov.ua