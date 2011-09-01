Виктор Ющенко: феминизм проходит, а великие дела вершат мужчины (ВИДЕО)

Сегодня супруге третьего Президента Украины Катерине Ющенко исполняется 50 лет. Виктор Ющенко поздравил ее с днем рождения и рассказал, какие черты ее характера любит, а какие – терпеть не может. По его мнению, пани Катерина – лучшая мать, но самые значительные дела в мире вершат мужчины.

«Я не могу терпеть, как она чай заколачивает и шум такой, что в другой комнате слышно. Не люблю, когда она страницы перебрасывает в газете. Нет такого человека, который делает это так шумно, как она», – признался Ющенко в интервью «Сніданку з 1+1».

В то же время он подчеркнул, что Катерина – очень хорошая мать. «Не видел я таких мам. Это у нее великий талант делать главное в семье – в отношениях с детьми. У меня к этому способностей нет. У меня другой характер и я к такой школе не готов», – рассказал он.

Не нравится Виктору Андреевичу, как его жена размешивает чай. «Я не могу терпеть, как она чай заколачивает и шум такой, что в другой комнате слышно. Не люблю, когда она страницы листает в газете. Нет такого человека, который делает это так шумно, как она», – признался Ющенко в интервью.

На вопрос, что Катерина внесла в его жизнь, что свидетельствовало бы о том, что она не из украинского села (она выросла в Америке), Ющенко ответил, что его жена «большой мастер интерьера».

«А я была уверена, что он скажет, что мы немножко больше были феминистическими, чем женщины в Украине», – заметила пани Катерина.

«Это правда, но это проходит», – согласился Ющенко.

«До определенной степени – почему не дать, пусть женщина тешится. Пусть думает, что это так. Но на самом деле самые великие дела вершат мужчины», – добавил он.