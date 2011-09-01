В Киеве раскрыта ячейка международной порносети

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В Киеве пресечена деятельность международной группировки, которая занималась продажей порнографических материалов.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Как утверждают в милиции, в Украине действовала ячейка международной корпорации, которая специализировалась на производстве и сбыте порнографической продукции.

Филиалы располагались в Киеве и Одессе.

За рубежом ячейки организации были созданы в США, Великобритании, Голландии, Белоруссии и России.

В ходе обысков в Киеве было изъято «около 450 единиц компьютерной техники и оборудования, которое использовалось для совершения преступлений».

Задержаны два человека. На допросах они дали признательные показания.

Несколько месяцев назад правоохранительные органы Украины изъяли оборудование, обеспечивавшее работу крупнейшего в Рунете порнотрекера Pornolab.net.

Однако после небольшого перерыва, по сообщениям СМИ, ресурс возобновил работу – он был переведен на хостинг в Литве.

фото: spb.kp.ru