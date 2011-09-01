Российские СМИ: Табачник создаст собственную партию

После вероятной отставки с поста Министра науки и образования, о которой накануне заявил глава Администрации Президента Сергей Левочкин, Дмитрий Табачник займется публичной политикой. Он планирует создать собственную партию, которая «закроет» пророссийскую нишу, отобрав часть электората коммунистов, а также тех бывших сторонников Януковича, которые за минувшие полтора года потеряли доверие к Президенту и правящей Партии регионов, пишет Газета.Ru.

«Мы пойдем на выборы с пророссийскими лозунгами отдельно от «Партии регионов», но в парламенте в случае успеха будем сотрудничать», — цитирует издание слова своего источника в окружении Табачника.

Эксперты уверены в том, что отставка Табачника согласована с Януковичем. Об этом, в частности, в разговоре с украинским изданием «Комментарии» заявил директор Института политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Но он уверен в том, что для украинских властей отставка министра будет большой ошибкой. «Табачник играл роль промежуточного звена, мальчика для битья, — сказал политолог. — С его увольнением всю вину будут возлагать на Президента».

Депутат Верховной рады, член фракции НУНС, руководитель центра исследований политических ценностей Олесь Доний также считает, что Табачника как одиозную фигуру «принесли в жертву». «Очевидно, что экономическая и гуманитарная политика на Украине проваливается, — сказал Доний Газете.Ru. — Недовольство в стране растет, и отставка Табачника — это уступка критически настроенным». В то же время, по мнению Дония, Азарову увольнение пока не грозит: как компромиссная фигура он «удобен».

Как ранее писал Главред, 30 августа руководитель Администрации Президента Украины Сергей Левочкин сообщил, что в ближайшее время «будет много изменений в структуре кабинета министров». Кроме того, отставки могут коснуться и губернаторского корпуса. Основным критерием в обоих случаях, пообещал Левочкин, будут «профессионализм и результативность». На вопрос, будет ли министр отправлен в отставку, Левочкин ответил, что это не подлежит сомнению. Фамилии остальных будущих отставников глава президентской администрации не назвал.

По данным источника в президентской администрации, при увольнении Табачнику не будет предложено альтернативной должности — он займется публичной политикой.

Сам министр пока воздерживается от комментариев, хотя сообщение вряд ли стало для него новостью. Такие слухи ходят довольно давно, а в последнее время критика в адрес Табачника участилась. Кроме того, министра явно недолюбливает соратница Януковича советник по гуманитарным вопросам Анна Герман, пишет Газета.Ru

«Гуманитарный блок правительства сегодня заслуживает очень низкую оценку», — заявил Янукович в июне. А Герман настаивала на том, что министр позволяет себе «антиукраинские высказывания», которые «вызывают раздражение в значительной части общества». Табачник действительно не раз заступался за изучение русского языка в школах. Кроме того, он был одним из самых ярых противников присвоения звания Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.

Напомним, долгое время Табачник был ключевой фигурой в окружении экс-президента Леонида Кучмы — в 1990-х руководил пресс-службой правительства, возглавлял избирательную кампанию Кучмы.

Еще тогда он настаивал на том, чтобы закрепить русский язык как государственный, и подтвердил эту позицию в 2004-м, участвуя в президентской кампании Януковича. Затем Табачник два года руководил Администрацией Президента, был советником Президента и народным депутатом. Во время работы в Раде Табачник, как глава комитета по международным делам, настаивал на сближении с Россией и критиковал намерения Украины вступить в НАТО.

В начале 2000-х нынешний Министр образования был вице-премьером в правительстве Януковича.