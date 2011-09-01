Тимошенко назвала Киреева преступником

Сегодня, 1 сентября, во время судебного заседания Юлия Тимошенко назвала судью Родиона Киреева преступником.

Так она отреагировала на решение судьи приобщить к материалам дела только те документы, которые поддержало обвинение, пишет «Украинская правда».

«Да вы преступник, вы - соучастник преступления! Такой молодой, такой циничный, такой наглый... Ваше место - в тюрьме! Какая мать вас воспитывала? Зачем вы надели эту мантию? Вы подделываете на глазах у всех уголовное дело, какое воспитание вам дала мать?», - возмутилась Тимошенко.

Перед этим сторона защиты попросила приобщить к материалам дела документы, которые, по их мнению, доказывают невиновность Тимошенко.

Среди них аудит «Нефтегаза» от компании Ernst&Young, контракты на поставку технического газа между «Нефтегазом» и Укртрансгазом, два протокола заседания правления «Нефтегаза», по которым главе НАК Олегу Дубине давались полномочия действовать на газовых переговорах по своему усмотрению, бухгалтерская справка «Нефтегаза», которая, по мнению защиты, опровергает выводы судебно-экономической комиссии, а также контракты РосУкрЭнерго о покупке и передаче «Укргазэнерго» газа в 2006 и 2010 годах.

При рассмотрении этих ходатайств между прокурорами, судьей и адвокатами несколько раз происходили словесные перепалки.

В ходе одной из них адвокат Тимошенко Юрий Сухов назвал Киреева «Юлией Владимировной».

Ранее Тимошенко также заявила, что намерена подать заявление о преступлении на четырех прокуроров, которые представляют сторону обвинения в суде.

Об этом она сказала после того, как Киреев не позволил ей сделать заявление, требуя встать.

«Завтра мы подадим в письменном виде заявление о преступлении против 4 прокуроров», - сказала Тимошенко.

По ее словам, прокуроры скрывают документы, доказывающие «фальсификацию дела» против нее.

Тимошенко мотивирует это тем, что прокуроры не поддержали ходатайство защиты о приобщении материалов, доказывающих, по мнению защиты, отсутствие состава преступления в ее действиях.