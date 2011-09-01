Янукович назначил сына главы Госспецсвязи на должность в АМКУ

Президент Виктор Янукович назначил Сергея Нетудыхату на должность государственного уполномоченного Антимонопольного комитета. Об этом говорится в его указе от 1 сентября.

1 августа Президент уволил с этой должности Николая Бараша, который занимал этот пост с июля 2004 года, в связи с окончанием срока полномочий, пишут «Українські новини»

С апреля этого года Нетудыхата занимал должность советника председателя АМКУ. Он является магистром международных отношений, окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, является кандидатом экономических наук.

Согласно сообщению, он работал на ответственных должностях в Министерстве иностранных дел, ученым секретарем и старшим преподавателем Дипломатической академии при МИДе, советником вице-премьера.

Кроме этого, он приходится сыном главе Государственной службы специальной связи и защиты информации Леониду Нетудыхате.

Напомним, в начале августа экс-гендиректора компании «Менеджмент Асетс Корпорейшн», принадлежащей сыну Януковича, Андрей Федорук был назначен на должность главы Донецкого облсовета.