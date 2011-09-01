Тимошенко впервые встала в суде

Экс-премьер, лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко впервые встала в Печерском районном суде Киева, оглашая свое заявление, пишут «Подробности».

Отвечая на вопрос журналистов по поводу причин такого поведения Тимошенко, ее защитник Александр Плахотнюк сказал: «Таким образом она акцентировала внимание своему заявлению, она делала заявление о преступлении со стороны прокуратуры и суда».



В ходе заседания Тимошенко на несколько секунд поднялась со своего места. При этом свое заявление она оглашала эмоционально.

Напомним, Тимошенко на всех заседаниях выступает сидя, несмотря на просьбу судьи выполнять требования Уголовно-процессуального кодекса, который предусматривает, что стороны процесса, обращаясь к суду, встают.