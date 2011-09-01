Врачи диагностировали у Луценко цирроз печени

У экс-министра внутренних дел Юрия Луценко диагностировали цирроз печени.

Об этом на брифинге сообщила его жена Ирина Луценко, сообщает Gazeta.ua.

В подтверждение информации, Ирина Луценко проодемонстрировала справку от врачей. По их словам, болезнь прогрессирует и может трансформироваться в рак.

«Власть, сознательно скрывая от общества, от защиты и близких родственников болезнь Юрия Луценко и не леча его, решила его физически уничтожить», - завила жена экс-министра.

«Так удобно всем, не надо выносить приговор, вы видите, по последним событиям. Не надо его выпускать, человек просто тихонько умрет в СИЗО», - добавила она.

По ее словам, врачи Минздрава провели обследование и посоветовали провести лечение.

На брифинге также присутствовали адвокаты Луценко Алексей Баганец и Игорь Фомин, а также депутаты-нунсовцы Юрий Гримчак и Олесь Доний, брат Луценко Сергей.