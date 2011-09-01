Западные СМИ: повстанцы купили Францию за треть ливийской нефти

Ливийские повстанцы и Франция подписали соглашение, которое гарантировало Парижу 35-процентную долю в нефтяном секторе страны в обмен на признание Переходного национального совета (ПНС) Ливии, сообщает РБК со ссылкой на французские СМИ.

По данным СМИ, еще 3 апреля ПНС направил шейху Катара (его страна была посредником между Францией и Бенгази) письмо, в котором сообщалось, что Переходный национальный совет и Париж достигли соглашения о передаче Франции контроля над 35% ливийского нефтяного сектора в обмен на «полную и постоянную поддержку» повстанцев.

Именно Франция 10 марта первой из западных стран официально признала ПНС в качестве «единственного законного представителя ливийского народа».

В свою очередь министр иностранных дел Франции Ален Жюппе заявил сегодня в интервью радиостанции RTL, что ему ничего неизвестно о достигнутых договоренностях. «Я ничего не слышал про это письмо. Единственное, что я знаю, – это то, что Национальный переходный совет, касаясь вопроса восстановление страны, намерен заключить контракты с ранее поддержавшими его сторонами. По-моему, это вполне логично», - подчеркнул глава французского МИДа.

Ранее Франция получила одобрение от ООН разблокировать 1,5 млрд евро из активов ливийского лидера Муаммара Каддафи и передать их ПНС. Соответствующий запрос был направлен в ООН накануне, а всего в активах французских банков имеется 7,6 млрд евро Каддафи.

«Мы должны помочь ПНС, так как страна разрушена, гуманитарная ситуация сложна, люди не получают воду, электричество и топливо», - прокомментировал Жюппе.

Мировые лидеры сегодня встретятся в Париже для обсуждения послевоенного устройства Ливии. Встреча пройдет в формате конференции под названием «Друзья Ливии», в которой примут участие представители около 60 государств мира, включая представителей ливийского ПНС. Для них это будет первое публичное появление на международной арене с начала военного конфликта в Ливии в феврале 2011года.



