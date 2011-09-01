В России отменены часовые пояса

Сегодня, 1 сентября, в России отменяются часовые пояса. Вместо них созданы часовые зоны, время в которых распределяется по новому принципу.

Главным изменением стал тот факт, что теперь в каждом регионе существует единое время. Если раньше Якутия была разделена между тремя часовыми поясами, то теперь границы часовой зоны проходят по границам республики, сообщает РБК.

Всего часовых зон будет девять (вместо 11, как было в советское время). За точку отсчета берется Москва. Время в Калининграде – на час меньше.

С уходом на восток к московскому времени нужно прибавлять все больше цифр.

Максимально удаленные от столицы регионы - Камчатка, Чукотка, Сахалин и Магаданская область. Когда в Москве 15 часов, там не полночь, как раньше, а 23 часа.

Как сообщал Главред, 27 марта в России состоялся последний переход на летнее время. Инициатива этого решения принадлежит Дмитрию Медведеву, который решил избавить жителей страны от ежегодного стресса.

4 апреля в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины» — практически сразу после того, как об отмене перехода на зимнее и летнее время объявила Россия.