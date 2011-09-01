Украина признала ливийских повстанцев законной властью

Украина признала Национальный переходной совет Ливии единственным законным представителем ливийского народа.

«Признавая Национальный Переходной Совет единственным законным представителем ливийского народа, Украина обращается к ней с требованием и впредь обеспечивать безопасность граждан Украины на территории Ливии, включая защиту дипломатического персонала Посольства Украины в Триполи», - говорится в заявлении МИД Украины, распространенном в четверг, пишут «Подробности».

«Украина приветствует завершение активной фазы военных действий на территории Ливии и надеется на окончательное прекращение вооруженного противостояния, восстановление стабильности и активизацию политических процессов, конечной целью которых должно стать создание нового процветающего демократического Ливийской государства», - отмечают в украинском МИДе.

Украина призывает новое ливийское правительство тесно сотрудничать с ООН как ключевой институцией для координации международных действий по налаживанию постконфликтной жизни в Ливии.

«Мы также намерены активно участвовать в восстановительных процессах, гуманитарной и технической помощи ливийцам», - говорится в заявлении.

«С момента развертывания боевых действий в Ливии в центре внимания украинского государства была забота о жизни и здоровье нескольких тысяч украинцев, находившихся на территории этой североафриканской страны. Именно на обеспечение их безопасности были направлены наши контакты со всеми участниками вооруженного противостояния», - подчеркивают украинские дипломаты.

Киев высоко ценит тот факт, что в течение всего периода конфликта его обе стороны старались не допускать нарушения прав граждан Украины, часть из которых до сих пор продолжает выполнять миссию медицинской помощи пострадавшим.

«На протяжении многих лет украинские и ливийский народы связывали отношения дружбы и взаимного уважения. Украинская сторона надеется, что такие отношения будут сохраняться и в будущем. Подтверждаем готовность и в дальнейшем углублять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество с Ливией», - заявляют в украинском внешнеполитическом ведомстве.