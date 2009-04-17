Козырь в рукаве Тимошенко

Хоть украинскую делегацию и ждут сложные газовые переговоры, но у нас есть несколько «веских» аргументов.

В конце апреля ожидается визит Юлии Тимошенко в Москву. Эксперты прогнозируют сложные переговоры, особенно на газовую тематику. Украинская сторона уже пошла на определенные уступки, предложив россиянам выход без посредников на внутренний газовый рынок. Москва размышляет. Зато у украинской делегации на переговорах все же есть в резерве один беспрекословный козырь. Сумеет ли она им воспользоваться, – вопрос времени.



Украинский премьер-министр планирует в конце апреля осуществить визит особого значения в Москву. В канун прошлых выходных Юлия Тимошенко после телефонного разговора с Владимиром Путиным объяснила журналистам, что премьерам удалось по телефону уладить конфликтную ситуацию, возникшую 23 марта, когда между Украиной и ЕС была заключена декларация о модернизации газотранспортной системы (ГТС). Именно по этой причине российская сторона отложила на неопределенный срок заседание украинско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству.



Для урегулирования проблем, возникших в газовой сфере, и для продолжения переговоров о возможности получения Украиной российского кредита в 5 млрд. дол. США украинскому премьеру понадобятся весомые аргументы. Подсластить будущую встречу должны были уступки российским партнерам в виде беспрецедентного правительственного решения о праве для всех крупных украинских предприятий химической отрасли закупать газ напрямую у производителей. Это решение фактически означает непосредственный выход «Газпрома» на украинский рынок. По оценкам правительства, совокупный объем газа, необходимый для предприятий-гигантов, составляет около 8 млрд. кубометров в год, это пятая часть импортированного газа. Обсуждение нюансов нововведения ожидается во время встречи украинского и российского премьеров. Однако в арсенале украинской делегации есть и другой, не менее сильный, козырь – реализация Россией проекта «Южный поток».



Недавно российский вице-премьер по вопросам ТЭК Игорь Сечин в интервью программе «Вести недели» телеканала «Россия» заверил, что реализация проектов по строительству новых российских газопроводов в Европу – «Южный поток» и «Северный поток» - идет по плану. Он напомнил, что в настоящий момент по проекту «Южный поток» идет подготовка межправительственных соглашений с рядом государств.



Справка: Проект "Южный поток" предполагает создание нового маршрута поставок газа к Европе. Его реализуют итальянская ENI и российский «Газпром». Запуск в эксплуатацию газопровода намечен на конец 2014 года - начало 2015 года. Планируется, что морской участок «Южного потока» будет проходить по дну Черного моря от российского (компрессорная станция "Береговая") к болгарскому берегу. Общая протяженность черноморской частицы газопровода составит около 900 км. Проектная мощность - около 31 млрд. кубометров, не исключается ее увеличение до 47 млрд. кубометров. Для реализации проекта "Южный поток" Россия заключает межправительственные соглашения со странами, через территорию которых пройдет наземная часть газопровода. Уже подписаны документы с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией (доли 50 на 50), в ближайшее время ожидается подписание соглашений со Словенией и Австрией.



«Газпром», по словам заместителя его председателя правления Александра Медведева, оценивает строительство газопровода в 19-24 млрд. евро. Из этой суммы не менее 4 млрд. евро пойдет на строительство подводной части газопровода, которую построит СП "Газпрома" и ENI. Еще 15-20 млрд. евро придется потратить на наземную часть - от Болгарии до Австрии (1,3 тыс. км.) и Адриатическому побережью Греции (990 км.). Конечная стоимость проекта будет зависеть от избрания одного из четырех маршрутов. Кратчайший маршрут газопровода будет проходить по континентальным шельфам России, Украины, Румынии и Болгарии. Второй маршрут обходит Румынию стороной. Еще два оставшихся предусматривают прокладку трубы по шельфу России, Турции и Болгарии, однако их стоимость оценивается на порядок выше. В ходе подготовительного этапа российская сторона пытается согласовать с партнерами маршруты строительства подводного газопровода по территориям государств. В том числе и по территории Украины в Черном море.



Представитель Государственной пограничной службы Украины сообщил «Главреду», что Посольство РФ в Украине уже послало в МИД Украины (а оно в соответствии со службой) заявку российской компании «Питер Газ» на проведение комплексных морских инженерных исследований вдоль запланированной трассы морского участка газопровода «Южный поток» в исключительной экономической зоне Украины в Черном море. Россияне попросили украинскую сторону согласовать заявку с другими соответствующими уполномоченными органами Украины (в томе числе и с Госпогранслужбой) и предоставить официальное разрешение на проведение исследований.



ООО «Питер Газ» является многопрофильной инжиниринговой компанией полного цикла, которая занята в сфере разработки и реализации проектов строительства морских и сухопутных сооружений нефтегазового комплекса. Она владеет соответствующими лицензиями, имеет материально-техническую базу и подготовленный персонал. Именно эта компания принимает участие в проектировании и прокладке подводного газопровода Джубга-Сочи протяженностью 174 км, который планируют запустить в эксплуатацию перед зимними олимпийскими играми. ООО «Питер Газ» также привлечен к другим проектам, в частности, «Голубой поток», «Северный поток», «Освоение Штокмановского ГКМ» и другие.



Официальное разрешение на проведение комплексных морских инженерно-исследовательских работ вдоль возможной трассы морского участка газопровода «Южный поток» предусматривает также привлечение к работе десяти российских, одного болгарского и одного украинского судна. При этом, сообщил сотрудник ДПС, одно из отмеченных в заявке научно исследовательское океанографическое судно «Профессор Штокман» с 1 марта с.г. уже работает в акватории Черного моря и проводит комплексную океанографическую экспедицию «Черное море – 2009». Судно принадлежит Институту Океанологии РАН имени П.Ширшова и приписано к порту Калининград. Оно построено в 1979 году, принимало участие в более чем 80 научных рейсах и посетило практически все районы Мирового океана. Его технические характеристики позволяют осуществлять разведку нефтегазоносных геологических структур спорных газовых месторождений на шельфе Черного и Азовского морей в исключительной экономической зоне и территориальных водах Украины. И было бы бессмысленно этого не делать в настоящий момент.



Однако, согласно положениям морского права (Конвенция ООН по МП от 1984г.), лишь прибрежное государство в исключительной экономической зоне имеет суверенное право на разведку и разработку природных ресурсов, а также другие виды деятельности. Эта же Конвенция ООН гласит, что разведка и исследование континентального шельфа могут осуществляться при условии сохранения прав прибрежного государства, а выбор трассы и условий прокладки подводного трубопровода - только по ее согласию. Иными словами, только специально уполномоченные органы Украины могут дать разрешение на проведение морских научных исследований в исключительной экономической зоне нашего государства и при условии, если такая заявка подана за шесть месяцев до предполагаемой даты начала работ. Национальное законодательство позволяет Украине отказать в предоставлении согласия на осуществление другими государствами или их юридическими лицами морского научного проекта или проведения морских исследований. Это вполне возможно в случае проведения разведки природных ресурсов, сооружения, эксплуатация или использования установок и сооружений, или когда предоставленная другим государством информация является неточной, а также когда иностранное государство имеет невыполненные обязательства перед Украиной.



В таком контексте украинская делегация имеет сильные позиции, чтобы убедить российских партнеров найти компромисс и прийти к согласию, а также защитить собственные национальные интересы. Прежде всего – актуален вопрос с недобором украинской стороной законтрактованных объемов газа и возможными штрафными санкциями из-за этого. В списке есть много и других нерешенных вопросов, которые непосредственно касаются акватории Черного и Азовского морей. В частности, делимитация и демаркация украинско-российской границы в этих морях и Керченском проливе, возмещение убытков, нанесенных Украине в результате аварии российских судов в Керченском проливе в ноябре 2007 года.



Появляется возможность решить проблему незаконного захвата в феврале этого года российскими пограничниками в украинской части Керченского пролива судна «Ялта» и семи членов экипажа с возмещением понесенных убытков. Российская сторона обвинила украинских граждан в незаконном промысле рыбы и до сих пор удерживает их в следственном изоляторе. Несмотря на публикации в СМИ, неоднократные обращения украинских дипломатов и Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека к россиянам никаких результатов не дали.



Важным и конструктивным с точки зрения экономической выгоды для сторон могло бы стать участие Украины в проекте. В частности, участие ее компаний и предприятий в проектировании, строительстве, поставках оборудования и материалов для сооружения газопровода «Южный поток» как в исключительной экономической зоне Украины и по всей его трассе.