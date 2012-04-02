Убитые собаки и европейские перспективы Украины

На днях в Киеве прошел марш в защиту бездомных животных. Акция была очень правильной, со справедливыми призывами не убивать собак и относиться к братьям нашим меньшим с большими добротой и сочувствием. Насторожило в ней только одно – адресованные иностранцам призывы не приезжать в Украину на Евро-2012, написанные на фоне фотографий мертвых животных. Кажется, что преследующие благие цели организаторы акции нанесли очередной удар по перспективам проведения соревнования. От которого Украина может получить ряд выгод.



Сам европейский чемпионат по футболу давно уже стал одной из самых дискуссионных тем. При этом постоянно растет число противников его проведения в Украине. И, с одной стороны, безусловно, правы те, кто говорит, что Евро-2012 ничего особого не принесет большей части украинцев. Страна у нас не футбольная (в сравнении с теми же Англией, Испанией, Италией или Германией). А еще иностранные болельщики будут ходить по улицам и орать. Плюс никуда не денешься и от подозрений, и от доказанных фактов воровства денег на подготовке. А еще, если говорить о минусах, то самый главный, наверное, то, что большая часть благ чемпионата прямо нам не нужна. На отремонтированные суперстадионы будет и впредь ходить очень маленький процент населения Украины, самолетами мы летаем не так часто, чтобы радоваться новым аэропортам и терминалам, а наспех отреставрированные дороги все равно к зиме, скорее всего, развалятся. Вот только, если посмотреть шире, каждый из нас все же может увидеть пользу Евро.



В особенности, это должны понимать люди социально активные, которые, в первую очередь, и ходят на разнообразные акции. Лишним будет упоминать о том, что вся построенная к Евро инфраструктура все же останется, и мы, так или иначе, ею воспользуемся. Но важнее другой вопрос – престиж Украины. Сейчас есть много страхов насчет того, что европейцы, приехавшие в нашу страну, подтвердят все свои негативные опасения – о взятках, дурдоме на таможнях, проститутках, массово больных СПИДом и так далее. Но здесь-то, как раз, и заключается шанс Украины, - провести соревнование на должном уровне и разрушить хотя бы часть неприятных стереотипов. Это, само по себе, будет успехом! Наконец, сейчас успешное проведение чемпионата многие эксперты считают одной из важных составляющих в перспективах евроинтеграции Украины. Например, удачное проведение Евро-2012 в разговоре с «Главредом» назвала одним из ключевых условий нашего сближения с Европой Надя Дьюк из National Endowment for Democracy. По ее мнению, от уровня проведения соревнования вообще будет зависеть ратификация парафированного недавно соглашения об Ассоциации с ЕС.



Разумеется, прав будет тот, кто скажет, что не все так гладко. Евро вряд ли спасет Украину от плохих дорог, коррупции и прочих бед. А в отдельных случаях, таких, как разворовывание бюджетных средств, он даже стимулирует негативные явления. Но все перечисленное никоим образом не дает понять, как связано с чемпионатом массовое убийство собак.



Эта наша беда вообще не нова. И, слыша о ней, я, например, вспоминаю свое детство на окраине одного из городов Донецкой области. Там хозяева с незапамятных советских времен боятся выпустить собаку из двора – работники коммунальных служб проводят отстрел животных. И убивают их, конечно, очень жестоко, и поголовно, не задумываясь над тем, беспризорное ли животное метит территорию, или вполне домашний пес отбежал от хозяина. И выстрелы по беспризорным животным можно услышать там очень часто и сейчас, и никто не объяснит, причем здесь Евро-2012. Установка на то, что собака без намордника, бегущая по улице без хозяина, опасна, с проведением чемпионата не связана вовсе. Как стреляли животных 20-25 лет назад, так и продолжают. По старой советской традиции. Да и, например, в Киеве проблема бродячих собак не решена вовсе, сколько бы их не стреляли.



Так что призывы иностранцам не ехать в Украину, которые защитники животных пишут рядом с фото убитых собак на своих акциях, выглядят банальным популизмом и стремлением привлечь к себе внимание. При этом используются довольно дешевые методы – животные, которых всегда жаль, и которые вызывают умиление, жалость и возмущение жестоким обращением с ними. А репутацию страны мы стремительно продолжаем терять. Только на прошлой неделе довелось прочитать в разных европейских СМИ описания того, чем массово больны украинские проститутки, о неудобстве жизни в Киеве и дорогих гостиницах почти без удобств. И, раз все это правда, то зачем же добавлять к внушительному списку наших недостатков дополнительный негатив, который может помешать нам хоть что-то в хорошую для себя сторону изменить? От этого легче не станет ни беспризорным собакам, ни их защитникам.



И еще. Евро-2012, при всех своих минусах и неоднозначных моментах, принесет и занятость, и доходы многим из нас. Может быть, защитникам животных стоит задуматься и о людях, которые получат эту пользу, а не бряцать лозунгами на митингах. И вместо краски для плакатов купить еды или лекарств для приюта, в котором живут бездомные животные.

фото: Владислав Мусиенко / Главред