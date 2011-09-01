Соратники Луценко опасаются за его жизнь: цирроз не лечили три месяца

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Жизнь экс-главы МВД Юрия Луценко находится под угрозой.

Об этом заявила супруга бывшего министра Ирина Луценко на пресс-конференции в УНИАН.

По словам народного депутата Юрия Грымчака, о плохом состоянии здоровья Луценко было известно еще 28 мая 2011 года, но с этим заключением защита экс-министра ознакомилась только 30 августа.

Грымчак отметил, что все это время Луценко не получал лечения, несмотря на то, что в медицинском заключении говорилось о его необходимости.

Относительно опасений за жизнь экс-министра нардеп заявил, что «сегодня, как политик, я могу сказать - наша власть ведет дело к тому, чтобы Луценко не дожил до своего приговора в тюрьме. Это будет выгодно: не нужно принимать решения самому судье, не будет никакой ответственности у следователей и прокуратуры».

В свою очередь адвокат Луценко Игорь Фомин сообщил, что защита выступает за лечение экс-министра вне стен Лукьяновского СИЗО, где он сейчас находится. Однако суд не дал такого разрешения.

В частности адвокат отметил, что защита экс-министра не ставит вопрос об освобождении Луценко из СИЗО, только просит предоставить ему необходимое медицинское лечение, которое невозможно провести в изоляторе.

В свою очередь, Ирина Луценко, отвечая на вопрос журналистов, сказала, что своими публичными действиями пытается защитить мужа, а не баллотироваться в народные депутаты.

«До того момента, как посадили моего мужа в СИЗО, меня знали как жену министра? Я была очень непубличным человеком, но я очень люблю своего мужа. Я буду защищать, я буду кусаться, я буду грызть», - сказала она.

Супруга Луценко отметила, что все эти обстоятельства вынуждают ее быть публичным человеком.