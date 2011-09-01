Табачник никакой партии создавать не собирается

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Министр образования и науки Дмитрий Табачник заявил, что не собирается регистрировать отдельную партию для участия в парламентских выборах, сообщает "Сегодня".

«Никакую партию создавать я не собираюсь. Я являюсь членом Партии регионов, более того — членом ее политсовета», - сказал он.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что Дмитрий Табачник якобы пойдет на выборы со своей партией, которая будет ориентироваться на пророссийский электорат.

Как сообщалось ранее, глава Администрации Президента Сергей Левочкин на встрече с представителями СМИ заявил , что в структуре Кабинета министров Украины ожидаются глубокие структурные изменения. В частности будет уволен Министр науки и образования Дмитрий Табачник.