Могилев готов защищать своих подчиненных в ВР

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Сегодня, 1 сентября, министр внутренних дел Анатолий Могилев заявил, что накануне Дня Независимости милиция предлагала Киевской горгосадминистрации разрешить проведение шествия отдельными улицами, сообщает «Радио «Свобода».

«Мы сами еще 18 августа обратились в КГГА с предложением, что нужно позволить шествие отдельными улицами. Городская администрация принимала решение, где будут проходить мероприятия», - сказал министр.

«Мы предлагали такой способ решения этого вопроса, говорили, мол, давайте мы как разграничим. Но в администрации нам сказали, что уже запланированы какие меры на отдельных площадях Киева под эгидой КГГА», - рассказал Могилев.

«Поэтому, когда появились заявления отдельных политических сил о проведении в этих же местах еще какие-то меры, это могло привести к столкновению больших групп людей. КГГА обратилась в суд, чтобы тот разграничил эти меры. Суд принял решение о запрете массовых мероприятий в центральной части города», - добавил Могилев.

По словам министра, перед началом митинга возле памятника Шевченко судебный исполнитель зачитал организаторам решение суда о том, что есть запрет на перемещение больших групп людей по центральным улицам Киева.

«Это решение суда милиция выполняла. Мы поставили границы, объяснили людям, что идти нельзя. Но некоторые деятели проявили агрессию», - сказал он.

Могилев отметил, что оценивает действия милиции 24 августа «как толерантные и сдержанные».

Министр также прокомментировал применение силовиками баллончиков со слезоточивым газом во время митингов оппозиции 24 августа.

«Это средство самозащиты, а не нападения на людей. Применение средства активной самообороны - это был вынужденный шаг со стороны сотрудника милиции. Он, обороняя своего коллегу, которого уже сбили с ног, применил этот баллончик, чтобы того не ранили. По этому факту проведено служебное расследование», - рассказал Могилев.

Министр также выразил готовность прийти в Верховную Раду и предоставить депутатам информацию о событиях 24 августа в Киеве.

Как известно, следственным отделом ГУ МВД Украины в Киеве возбуждено уголовное дело по факту столкновений «между правоохранителями и представителями ряда политических партий, объединений и организаций», которые произошли в столице 24 августа.