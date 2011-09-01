Эксперт: газовые контракты с Россией могут быть расторгнуты через суд

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Если Украина и Россия не придут к компромиссу в газовых переговорах, то нельзя исключать возможность обращения украинской власти в международный суд. Такое мнение высказал Алексей Гарань, научный директор Школы политической аналитики, профессор кафедры политологии НаУКМА, комментируя заявление премьер-министра Украины Николая Азарова о необходимости продолжения переговоров о пересмотре газовых контрактов, пишет УНН.

«Газовые переговоры пошли совсем не так, как хотела украинская власть. Расчет был таким, что Украина идет на уступки России, а Россия идет на уступки Украине. И сейчас мы видим достаточно жесткое противостояние. И здесь есть два варианта. Или будет найден какой-то компромисс, что, очевидно, было бы выгоднее обеим сторонам, или переговоры заходят в тупик. И тогда начнет развиваться конфронтационный сценарий. И я не исключаю в таком случае возможность обращений в международный суд. То есть, основания расторгнуть этот договор могут быть. Ведь этот договор заключался под давлением, а по международному праву договоры, которые заключались под давлением, можно расторгнуть. Теоретически Президент Украины Виктор Янукович мог бы на это пойти, если бы у него был крепкий тыл. Если бы не противостояние с оппозицией», - отметил политолог.

По мнению Гараня, конфликт внутри Украины может повлиять на ситуацию в газовых переговорах, ведь он ослабляет позиции власти на международной арене. Оппозиция поддержала бы решение властей разорвать газовые соглашения с Россией в судебном порядке. А пока РФ продолжает давление, ведь хочет получить большие уступки от Украины.

«И, прежде всего, это либо создание совместного предприятия, или контроль над газотранспортной системой», - считает политолог.

Напомним, сегодня премьер-министр Николай Азаров заявил о том, что Украина планирует продолжить переговоры по пересмотру газовых контрактов.