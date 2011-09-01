Фиделя Кастро «похоронили» в Интернете

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В Интернете появились сообщения о том, что состояние бывшего председателя государственного совета и совета министров Кубы Фиделя Кастро, которому недавно исполнилось 85 лет, резко ухудшилось. Кроме того, некоторые эксперты высказали предположения о смерти кубинского лидера.

Из Венесуэлы, Чили или Бразилии на Twitter приходят сообщения «Фидель при смерти». Подобные слухи появляются в Сети уже не в первый раз, но на этот раз блоггеры озабочены тем, что новость сопровождается фотографией якобы умершего политика, пишет «Газета.ру».

21 августа бывший кубинский лидер якобы в первый раз впал в кому, но через несколько часов пришел в себя. Несколько дней назад из-за новых осложнений Фидель был переведен в отделение интенсивной терапии, расположенное в его доме-госпитале. По словам журналиста, причиной ухудшения состояния Кастро мог быть отказ Чавеса от прохождения третьего курса химиотерапии на Кубе: венесуэльский лидер решил продолжить лечение на родине.

При этом кубинские СМИ не дают никаких комментариев. В некоторых статьях упоминается Фидель Кастро, однако о его здоровье ничего не сообщается.

Кубинский блоггер-диссидент Йоани Санчес, которому начали задавать вопросы на этот счет, написал: «У меня постоянно звонит телефон. Все меня спрашивают, правда ли Фидель тяжело болен. Но я не могу ничего им ответить: ведь нам, простым кубинцам, о таких вещах сообщат в последнюю очередь».

По мнению некоторых экспертов, распространяемое в интернете сообщение о Кастро могло быть вирусом, который заражает персональный компьютер. Один из экспертов считает, что новые сообщения о смерти Фиделя - не что иное, как «спекуляция и стремление враждебных сил дестабилизировать ситуацию на острове».