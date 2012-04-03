Катастрофа самолета в России. Фото, видео, все подробности

Утром в понедельник, 2 апреля, в 30 км от Тюмени при взлете разбился пассажирский самолет ATR-72 авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс Тюмень – Сургут. На его борту находилось 43 человека.

Эта авиакатастрофа стала в один ряд с наиболее резонасными крушениями самолетов в России за последнее время.

Погиб 31 человек, в том числе четыре члена экипажа воздушного судна. Как стало известно, украинцев на борту самолета не было - все погибшие являются гражданами Российской Федерации.

В настоящее время врачи борются за жизни 12 человек, которые выжили в катастрофе и находятся в больницах. Один пострадавший отравлен на лечение в Москву, еще 11 пребывают в больницах Тюмени. Утром 4 апреля стало известно, что трое из них пошли на поправку и их тоже готовят к отправке в Москву. Однако состояние пяти пострадавших остается крайне тяжелым.

Авиакатастрофа под Тюменью. Фоторепортаж

В числе погибших на борту лайнера оказался топ-менеджер – член совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз» Николай Медведев и еще несколько сотрудников этой компании. Компания уже подтвердила факт гибели нескольких своих сотрудников, впрочем, имена не называла.

Опубликован список погибших и пострадавших в авикатастрофе под Тюменью

В качестве основной версии причины катастрофы следствие рассматривает техническую неисправность. Версия об ошибке пилота была отвергнута. Основанием для этого стали слова очевидца, который видел, что перед падением оба двигателя самолета очень сильно дымили.

На основе расшифровки данных «черных ящиков» МАК распространил сообщение о том, что двигатели самолета работали до самого столкновения с землей. А версия о том, что причиной аварии стало отсутствие антиобледенительной обработки на воздушному судне, поначалу была отвергнута специалистами.

Кроме того, расшифровка «черных ящиков» показала - полет продолжался 40 секунд и пилоты разбившегося самолета не успели сообщить о каких-либо неисправностях перед падением воздушного судна.

Однако позже в Росавиации заявили: самолет упал из-за того, что в элеронызабился лед - в подвижные части крыла, расположенные на задней кромке, предназначены для управления углом крена самолета - и не позволил совершить экипажу ни одного маневра. Причем решение об отказе от обработки самолета «Арктикой» принял сам капитан воздушного судна - 28-летний КВС Сергей Анцин.

Один из очевидцев, который видел крушение авиалайнера, рассказал о том, что за несколько секунд до катастрофы был виден не только дым, исходивший от двигателей самолета, но и слышен хлопок.

А прибывшие первыми на место крушения самолета спасатели рассказали о том, как они тушили воздушное судно, опасаясь навредить подающим голос и признаки жизни пассажирам. Как рассказали пожарные, теперь они знают, как выглядит ад.

Президент Украины Виктор Янукович уже выразил свои соболезнования родственникам погибших в с авиакатастрофе, однако, были ли украинцы на борту авиалайнера - пока неизвестно. МИД Украины пообещал предоставить эти сведения чуть позже.

Самые масштабные авиакатастрофы в России

Напомним, что крупнейшими авиакатастрофами в России в последнее время стали крушение 7 сентября 2011 года самолета Як-42, на борту которого находились хоккеисты ярославского «Локомотива», и который упал в районе населенного пункта Туношна под Ярославлем днем 7 сентября, в 2,5 километрах северо-западнее аэропорта. На борту было 45 человек - 37 пассажиров и восемь членов экипажа. Погибли 44 человека, выжил только один - бортинженер Александр Сизов.

Официально: причиной катастрофы Ту-134 под Петрозаводском стал пьяный штурман

Кроме того, «Главред» сообщал, что 20 июня 2011 года в Карелии под Петрозаводском разбился Ту-134. На борту воздушного судна находились 52 человека - 43 пассажира и девять членов экипажа. В результате катастрофы погибли 47 человек, из них 44 погибли при крушении, а трое из восьми пострадавших позже скончались в больницах.

фото: vsluh.ru, arena.yar.ru, 72.mchs.gov.ru

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