Киреев в 15-й раз оставил Тимошенко под стражей

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Печерский районный суд Киева, 1 сентября, в очередной раз отказался изменить меру пресечения для экс-премьера Украины, лидера партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко.



Таким образом судья Печерского райсуда Киева Родион Киреев, председательствующий по «газовому делу», уже в 15-й раз отказал в удовлетворении ходатайства защиты Тимошенко о смене меры пресечения, передают «Подробности»

Мотивируя свое решение, Киреев подчеркнул, что подсудимая продолжает «неуважительно относится к участникам процесса». В решение подчеркивается, что судом не установлено обстоятельств для изменения меры пресечения.



В заседании суда объявлен перерыв до 9:30 2 сентября.



Напомним, ранее судья Родион Киреев не позволил возобновить трансляцию судебного заседания по делу экс-премьера Юлии Тимошенко. По мнению судьи, ходатайство о восстановлении трансляции заявлено преждевременно.