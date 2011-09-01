40 тонн отпечатанных в Британии денег доставлены в Ливию

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Британские ВВС в обстановке строжайшей секретности в ночь на 1 сентября доставили в Ливию 40 тонн свежеотпечатанных ливийских динаров, чтобы помочь новым властям справиться с недостатком денежной массы в стране,сообщает агентство «Корреспондент»

Груз номиналом в 280 миллионов динаров (234 миллиона долларов по официальному курсу) является частью заказа на 1,86 миллиарда динаров, сделанного режимом Муаммара Каддафи еще в марте британской фирме De La Rue Plc. Однако после начала в стране вооруженного конфликта британские власти заморозили эти средства.

Несмотря на то, что многие банкноты все еще изображают лидера ливийской Джамахирии, новые власти североафриканской страны рады возможности расплатиться с работниками бюджетной сферы и частично пополнить опустевшие во время войны банкоматы.

Решение о передаче Центральному Банку Ливии замороженных активов режима Каддафи было принято британскими властями накануне после согласия профильного комитета ООН по санкциям.

«Мы были очень стеснены в наличных средствах», - заявил глава ливийского ЦБ Гасим Аззоз, который в ночь на четверг с нетерпением ждал прибытия секретного рейса в аэропорту Бенгази.

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг заверил, что недостающая сумма будет доставлена в Ливию в ближайшие сроки.

За операцией с ящиками, которые уместились в пять грузовиков, внимательно наблюдало подразделение спецназа.

Британский спецпредставитель в Ливии Джон Дженкинс, участвовавший в передаче денег представителям ливийского ЦБ заявил: «Мы привезли столько (денег), сколько поместилось на борту».

Агентство отмечает, что из-за разницы котировок реальная стоимость доставленной в Бенгази ливийской валюты будет различаться и составит 234 миллиона долларов по курсу ЦБ и 200 миллионов по оценке уличных менял.

Средства прежних властей Ливии, включая активы полковника Муамара Каддафи и его приближенных, были заморожены на основании резолюции СБ ООН 1970, чтобы вынудить правивший более 40 лет режим Каддафи прекратить жестокое подавление протестов, а впоследствии использовать эти активы на нужды ливийского народа.

На прошлой неделе аналогичное решение о размораживании активов ливийского режима в размере 1,5 миллиарда долларов было принято по ходатайству США.

Между тем, Нидерланды намерены разморозить два млрд долларов ливийских активов и передать их новому правительству страны вместе с бензиновым и дизельным топливом стоимостью еще в несколько сотен миллионов долларов.

«Мы запросили разрешения ООН на разморозку активов, и я слышал, это может быть сделано уже в ближайшее время, теперь все зависит от решения ООН», - сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.