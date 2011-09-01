8 человек погибли после окончания Рамадана в Афганистане

1сентября в населенном пункте Мандузай провинции Кандагар взорвалась нелегальная фабрика по производству самодельных взрывных устройств, сообщил пресс-секретарь губернатора Кандагара Залмай Айюби, пишет «Газета. Ру».

В результате мощного взрыва восемь человек погибло, еще четверо получили ранения.

Еще один взрыв прогремел в четверг в городе Мехтарлам, административном центре восточной провинции Лагман. Двое полицейских были ранены.

По словам представителя городского управления полиции полковника Мохаммада Дауда Баракзая, взрывное устройство было заложено неизвестными в центральном парке отдыха Мехтарлама и сработало примерно в полдень. Рядом с местом взрыва был припаркован полицейский автомобиль.



