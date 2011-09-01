Каддафи призвал поджечь Ливию и начать долгую войну

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Вечером, 1 сентября, полковник Муаммар Каддафи выступил с очередным аудиообращением к жителям Ливии. Его речь в прямом эфире транслировали сразу несколько телеканалов, пишет УНН

В своем выступлении Каддафи призвал сторонников «погрузить Ливию в водоворот огня и начать долгую войну».

По его словам, вооруженные племена должны уничтожать «предателей и колониалистов» везде, где только встретят. «Устраивайте засады, ищите их от долины к долине, от горы к горе и от села к селу», - посоветовал полковник.

Кроме того, он заявил, что его сторонников значительно больше, чем «горстки» противников, которых к тому же «никто не поддерживает». Каддафи объяснил, что Бани-Валид, Сирт и другие города под контролем лоялистов - это крепости, жаждущие воевать дальше, а у его оппонентов воли к продолжению борьбы не осталось.

Полковник, чья вооруженная охрана состояла из женщин, при этом сказал: «Мы не сдадимся, мы - не женщины. Мы продолжим воевать».

При этом он учел и неблагоприятный для себя исход войны: «Даже если вы не будете слышать моего голоса, все равно бейтесь до последнего». При этом Каддафи обвинил Запад в том, что с помощью высокотехнологичного оборудования ему не дают выходить в эфир. «Они боятся, что меня услышат, они хотят, чтобы слышали только их ложь».

О том, где находится сам полковник, и когда была сделана аудиозапись, ничего не известно.